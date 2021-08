Nevian -grunnlegger Thomas Heinzer ble utnevnt til administrerende direktør

OSLO, NorgeNevion, grunnleggeren av Virtualized Media Production Technologies, har kunngjort at Thomas Heinzer, selskapets grunnlegger, har blitt utnevnt til administrerende direktør i Nevion fra 20. august 2021.

Utnevnelsen følger Keer Brian-Jensens avgang for å forfølge nye prosjekter. Navians nåværende ledergruppe forblir uendret.

Nevion ble kjøpt av Sony i oktober 2020.

Heinzer grunnla Network Electronics, en leverandør av signalruting og transportsystemer i 1996, som ble Nevian i 2007. Som en global leder innen medietransport og servicestyringsløsninger, har Heinzer vært en pådriver for å vokse selskapet siden starten som et lite kringkastingsverktøy. Det ble endelig kjøpt av Sony i oktober 2020. Han har vært en sentral aktør i selskapets M & A -virksomhet og har nylig fungert i styret som administrerende visedirektør for strategiske planer for Nevion.

“Nevion har en stolt historie om gjenoppdagelse, og samarbeider nå med fremtidens selskap Sony for å levere fremtiden for kringkastingsproduksjon,” sa Heinzer. “Etter alle disse årene med selskapet, er jeg spent på virksomheten vi er i og hva vi gjør.”

Heinzer “anerkjente Keer Bryn-Jensens store bidrag til utformingen av det nye selskapet i det nåværende selskapet.

Verdens største mediegrupper og leverandører av telekommunikasjonstjenester, inkludert AT&T, NBC Universal, Sinclair Broadcast Group Inc., NASA, Arqiva, BBC, CCTV, EBU, BT, TDF og Telefonica, bruker Nevions teknologi.