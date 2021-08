Neville Tottenham, erklærer Kane etter å ha lest mellom linjene

Gary Neville tror han vet hva fremtiden bringer for Tottenham -talisman Harry Kane etter å ha lagt merke til at en trend ble brutt i finalen i åpningshelgen.

Den 28 år gamle spissen er stadig knyttet til en blockbuster-utveksling Man city. Ved skjebnens vending, Tottenham Søndag bør være mot Cannes i åpningsarrangementet for den nye sesongen. I fravær av Kane scoret midtstopper Son Hyung-min vinnermålet en ettermiddag. Det hjemmelagde talentet fikk gode anmeldelser.

Basert på søndagens sammenstøt, nødvendig lag Kane Man City var for høyt etter å ha slitt med å bryte ned Tottenhams defensive kode i fravær av et godkjent nummer 9.

Ifølge Neville håper han at det vil skje så snart han tror Kane er “borte”.

Neville -kunngjøringen kom da Kane var en av de få spillerne som hjalp England til Euro 2020 -finalen, som ikke fant sted denne helgen.

Tottenham -sjef Nuno Espirido Santo har Kane insisterte gjentatte ganger på at mer tid var nødvendig for å øke hastigheten. Imidlertid var mange av England -spillerne som spilte i betydelige minutter på Euro 2020 enten innbyttere eller startere denne helgen.

Luke Shaw og Harry Maguire startet begge for Man Utd. Declan Rice, Mason Mount og Rahim Sterling ble også valgt til sine respektive klubber.

Pugayo Saga, Calvin Phillips, Kieran Tripper og Man City defensive duo Kyle Walker og John Stones ble navngitt på sine respektive benker.

Snakker i rollen som forsker Sky Sports (Via Uttrykke), Sa Neville: “Jeg leste at hver annen England -spiller som har vært en del av euroen har vært på benken eller på laget denne helgen.

“Harry Kane vil være her i dag, og jeg føler at det ikke er noen tvil om fremtiden hans. Jeg skjønte at han var borte.

“Jeg innså at han ikke var synlig på banen. Den viktigste Tottenham -spilleren, sesongens første kamp er ikke synlig på denne banen? Vi har mange kameraer, jeg mistenker at vi leter etter ham overalt. Det var fantastisk å ikke se ham her i dag.

Nyhetsbyrået BA rapporterte at Kane var på stadion under kampen. Imidlertid ble han aldri sett offentlig.

De Sky Sports I løpet av kampen ville Kane blitt aktivt skannet av kameraene for en titt, spesielt Tottenham -fans som spurte “Ser du Harry Kane?”

Det er ingen annen forklaring på Kanes fravær – Neville

Neville la til: “Det er ingen Premier League -kamper denne uken, det er fem eller seks dager å gjøre noe. Jeg håper han gikk med ham fordi han ikke er på benken.

“Jeg kan ta helt feil, jeg kommer gjerne hit om to uker og ser ham for Tottenham.

Men alle de andre England -spillerne er involvert. Sancho var på benken i går, mens Calvin Phillips var på benken.

“De hadde alle veldig lite tid til å trene. Men de var i det minste på benken. Harry Kane vil være normal.

“Han er den mest profesjonelle spilleren du har sett, så noe skjer.”

