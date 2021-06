New Balance donerer nesten $ 55.000 for å bygge en utendørs basketballbane i Norge

Norge – Select Board godkjente en sjekk på $ 54,900 torsdag fra New Balance for å finansiere halvparten av en basketballbane på Cottage Street.

Tilskuddet ble utstedt til byen av Debra Partridge, byens direktør for parker og rekreasjon, med midler gjennom New Balance Foundation.

“New Balance Foundation legger stor vekt på å forstå virkningen av bevilgning på samfunnene vi tjener,” skrev Noreen Bigelow, fra Charitable Programs, i brevet som fulgte sjekken.

New Balance driver en fabrikk i Norge.

Bysjef Dennis Lagoy sa at han og Partridge vil bruke pengene til å bygge et utendørs “Wow” basketballanlegg. Tilskuddet vil finansiere halvparten av retten nå, med planer om å revidere hele anlegget senere. New Balance-logoen vises på feltet.

I annet arbeid har Select Board godkjent byens sanitetsbudsjett. $ 560 000-planen øker med bare $ 350. Veileder Sean Brown ba styret om å godkjenne en økning på 2% i bruksgebyrene. Han sa at bruken fortsatt er lav på grunn av pandemien, men oppmuntres av den langsomme økningen når flere bedrifter åpner igjen med full kapasitet. Han sa at gebyrene ikke hadde økt på fire år.

Styret godkjente enstemmig økningen på 2%.

En myndighetsinspeksjon 19. mai sa at kloakkanlegget var “godt forvaltet og forvaltet.” Hun la til at det ikke var behov for enestående vedlikeholdsbehov i anlegget eller innsamlingssystemet.

Lagoe sa at planlegging er i gang på mange veier i sentrum. Han la til at gjenoppbyggingen av Huntington Street er fullført.

Før møtet ble det avholdt en ledelsesmøte for å evaluere bysjefens ytelse.

“Vi har alle kommet til den konklusjonen at vi vil at han skal være mer,” sa president Russell Newcomb. Han la til at styret vil komme tilbake til eksekutivmøtet på neste møte for å fullføre Lajoies kontrakt.

” tidligere

Oxford County Arrest Record: 17. juni 2021

neste ”

Hartford-mann dømt for å drepe sin gamle kjæreste