New Orleans, Baton Rouge-området forretningsfolk for 13. juni 2021 | Forretningsnyheter

New Orleans-området

Arkitektur, interiørdesign og byplanleggingsstudio EskewDumezRipple har utnevnt til styremedlemmer Shawn Preau, Christian rodriguez Y Jack sawyer og som eldre medarbeidere Ian O’Cain, også utnevnt til CTO, Andy Redmon Y Jill Traylor.

Preau begynte i firmaet i 2007 og påtok seg ledende roller som et ledende firma innen kultur / samfunnsarbeid. Noen bemerkelsesverdige prosjekter er Marine Consortium of Louisiana Universities in Houma og renovering og utvidelse av Bruce Museum i Greenwich, Connecticut. Rodríguez har vært i firmaet siden 2014 og hadde tidligere en periode på nesten tre år. Hans bemerkelsesverdige prosjekter inkluderer St. Pius Chapel i New Orleans og Thaden School, en 30 mål stor masterplan og en videregående skole i Bentonville, Arkansas. Sawyer begynte i firmaet i 2005 og har opparbeidet seg et rykte for historisk bevarings- og restaureringsarbeid. Merkbare prosjekter inkluderer restaureringer for Civic og Orpheum teatre i New Orleans, og renovering av Tulane University School of Social Work og Culinary and Hospitality Institute of New Orleans.

O’Cain begynte i firmaet i 2013, og ble ledende innen digital utskrift og produksjon og neste generasjons digitale verktøy. Redmon begynte i firmaet i 2013 og fungerte som byggeleder, samtidig engasjert i prosjekter med kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Traylor har fungert som direktør for interiørdesign siden 2019.

skade i grått har navngitt Renevindu som utøvende kontoansvarlig.

Vidrine vil overvåke og opprettholde Danos ‘forhold til Occidental-kunden, med fokus på drift på land og i utlandet. Han begynte i Danos i 2006 som sikkerhetsspesialist og hadde stillinger som kontosjef, skiferoperasjonsleder og sist som daglig leder for skiferproduksjon. Thibodaux-innfødte ble uteksaminert fra Nicholls State University med en bachelorgrad i petroleumsteknologi.

Harvey Gulf International Navy har navngitt Steve Olmos administrere og utvide gruppen av Harvey Gulf Subsea Solutions-fasiliteter og Jon holvik for å forbedre markedsføringsevnen til Harvey Gulf International Marine, Harvey Gulf Subsea Solutions, Harvey Fuel og deres offshore Windfarm Vessel Support divisjon.

Olmos var i Oceaneering International, og tjente der i 40 år i forskjellige roller, senest overvåket navleinstallasjoner, fleksible rørledninger og broer, samt forskjellige avviklingsprosjekter.

Holvik var hos Siemens Energy. Han er av norsk avstamning og tilbrakte mesteparten av karrieren hos Kongsberg Maritime, flyttet til USA i 1998 og steg opp til president for Kongsbergs nordamerikanske divisjon i Houston. Han har en bachelorgrad i elektroteknisk datateknologi fra Kongsberg Tekniske Fogskole (Teknisk høyskole) i Kongsberg, Norge.

Baton Rouge-området

Lori Bertman, administrerende direktør for Irene W. og CB Pennington Foundation, er utnevnt til president emeritus i styret for Senter for katastrofefilantropi, en organisasjon han var med å grunnlegge og ledet.

Bertman blir erstattet som styreleder av Kenneth M. Jones II, visepresident og økonomisjef for John D. og Catherine T. MacArthur Foundation.

Under Bertmans ledelse har CDP gitt mer enn $ 60 millioner i tilskudd for å støtte lindring, gjenoppretting og gjenoppbygging av katastrofer som orkaner, skogbranner, pandemier, komplekse humanitære kriser og andre kriser rundt om i verden. Organisasjonen gir ekspertråd og ressurser mens den forvalter nasjonale og internasjonale katastrofemidler på vegne av selskaper, stiftelser og enkeltpersoner, og hjelper givere med å maksimere deres innvirkning ved å ta katastroferelaterte donasjonsbeslutninger med samfunnsinformasjon, lokalt fokus og fokus på egenkapital. Bertman har vært en talsmann for smart og responsiv filantropisk støtte for langsiktig gjenoppretting, slik at samfunn bedre kan tåle fremtidige katastrofer.

To ganger om dagen vil vi sende deg de viktigste overskriftene på dagen. Registrer deg i dag.

Blue Cross og Blue Shield of Louisiana har promotert Paula Pastor til senior visepresident for fordeler.

Shepherd, en advokat, vil føre tilsyn med en divisjon som inkluderer kundeservicedrift, påmelding og fakturering, skadedrift, sentralt systemoppsett og divisjonsavdeling for operativ rapportering og budsjettering, kontrakt og planlegging. Hun var visepresident for skadedrift og har jobbet i Blue Cross i 20 år, og startet som skadeleder for sykehus, tannbehandling og Medicare, og hadde ulike stillinger i selskapet. Shepherd har også fungert som Senior Legal Counsel and Corporate Remediation Officer. Hun fikk sin juridiske grad fra Southern University Law Center, en MBA fra University of Phoenix, og en BA fra Southern. Shepherd er også medprest i Philadelphia Christian Ministries.

David hobber er utnevnt til konserndirektør i H&E utstyrstjenester, med lederansvar for selskapets virksomhet i alle filialer.

Hobbs vender tilbake til H&E etter å ha tjent som avdelingsleder og direktør for salgsstyrke og opplæring. Han har 15 år med leder- og topplederstillinger med landets største utstyrsutleieselskap og mer enn 25 års bransjeerfaring. Han er også en hærveteran som tjenestegjorde i kamp.

Jamie Thom, en agent for New York-livetLouisiana General Office i Baton Rouge har blitt utpekt som Chartered Financial Consultant av American College, en akkreditert institusjon som spesialiserer seg i utdanning innen forsikring og finansielle tjenester i Bryn Mawr, Pennsylvania.

ChFC-betegnelsen er basert på kurs og en serie eksamener som fokuserer på forsikring, inntektsskatt, pensjon og eiendomsplanlegging. Thom har vært agent i New York Life siden 2002. Han fikk sin BA fra LSU.

Certified Public Accounting og Business Consulting Firm Faulk & Winkler LLC har promotert Lloyd Johnson samboer; Amy woodard til seniorleder i din revisjonsavdeling; Y Joshua Smith til revisjonssjefen. Av selskapet Sentinel pensjon fremmet divisjon Kasey melancon seniorleder for forretningsdrift og Maggie robinson seniorleder og forretningsutvikling.

Johnson kommer tilbake til selskapet og vil lede ledelse innen regnskap og revisjonstjenester. Han begynte først i firmaet i 2014 som praktikant i revisjonsavdelingen, ble forfremmet til leder i 2018, og tilbrakte seks år hos firmaet før han flyttet til Florida.

Woodard var leder i revisjonsavdelingen og vil påta seg rollen som kvalitetssikringsleder, lede avdelingens opplærings- og utviklingsarbeid og videreutdanning. Smith var personalrevisor og overtok frivillig ansvaret for engasjementsledelse det siste året. Melancon og Robinson var pensjonsadministratorer.

Lafayette-området

Sikkerhetsstyringssystemer, en inndeling av Acadian Cos., har navngitt Dr. Brad Boudreaux til sitt lederledelse som medisinsk direktør, og sørger for klinisk og operativ tilsyn for paramedikere og eksterne medisinske klinikker.

Boudreaux spesialiserer seg i akuttmedisin, med mer enn et tiår erfaring og kritisk pleie, med bakgrunn i familiemedisin. Acadian-innfødte ble uteksaminert fra LSU og mottok sin medisinske grad fra LSU Medical Center i Shreveport.

Safety Management Systems er et helse-, sikkerhets-, miljø-, medisinsk, inspeksjons- og beredskapsselskap som betjener energi- og industrielle byggemarkeder landsdekkende.