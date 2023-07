Caroline Graham Hansen og Lyonnais Ada Hegerberg vil ikke ha mye offentlig støtte mot Norge, som er på 12. plass på FIFA-rankingen.

New Zealand, som er vert for Australia, angriper «henne» Verdenscupen for kvinner gjennom toppmøtet mot favorittene i gruppe A, Ada Hegerbergs Norge, før rimeligere duringer mot Filippinene og Sveits. den «Fotballbregner“, kallenavnet til New Zealand-laget, starter det første verdensmesterskapet i Oceania 20. juli kl. 07:00 (GMT) foran sine supportere på Ovality, den mytiske helligdommen i Eden Park i Auckland.

Offentlig støtte vil ikke være overveldende mot den norske Armadaen, rangert som tolvte på FIFA-rankingen, ledet av Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg, den første vinneren av 2018 Women’s Ballon d’Or.Vi må være ambisiøse og realistiske. Våre siste resultater er ikke gode. Vi ønsker å vise det beste bildet av Norge«, OLs stjernespiss, kom tilbake fra skade i løpet av sesongen.

Skandinavene starter som favoritter

I første runde blir imidlertid skandinavene favoritter mot newzealanderne, som neppe kommer seg forbi første runde i verdenscupen. Deres beste avslutning var en kvartfinale ved OL i London i 2012. New Zealand-trener Zhitka Klimkova har tatt det overraskende valget å ikke kalle opp forsvarsspilleren Meikayla Moore, en veteranspiller som nylig vant den skotske Premier League-tittelen med Glasgow.

«Jeg har full tillit til at de vil gi alt for laget og landet vårt i juli«, sa teknikeren nylig:»Jeg tror vi har funnet en god balanse mellom ungdom og erfaring i troppen, med ti spillere som debuterer og andre medlemmer av troppen har spilt i flere verdenscuper for kvinner.«.

Sveitseren, ledet av PSG-spissen Ramona Bachmann, kan knuse vertsnasjonens ambisjoner hvis de kan ta en av de to beste kvalifiseringsplassene i 16-delsfinalen.