New Zealand skiller seg fra veiviseren

I 88 -årene var Ian Brackenbury Channell en kjendis i byen, og med sitt lange skjegg, forvirrede hår og en skarp hatt på hodet kom turister langveis fra for å se ham i den svarte kjolen.

Denne trollmannen må male de røde telefonbodene blå i alle kamper, i hatefull politikk eller i en kamp for å forhindre at “byens sjel blir angrepet.”

Han etterlyste magi for å påvirke resultatene av store rugby -kamper eller å utføre en regndans i Australia.

“Å inngå denne avtalen er en vanskelig beslutning,” sa Lynn McCleland, nestleder i Christchurch bystyre.

“Rådet vil takke ham for hans uvurderlige og fremragende bidrag til kulturlivet i byen vår, og han vil alltid være en del av vår historie.”

Fru McLeland forklarte at magien ikke lenger var gjeldende for filmen som ønsket å markedsføre den største byen på Sørøya, og at de nye prosjektene ville “gjenspeile flere og flere av våre mangfoldige lokalsamfunn og vise en levende by, mangfoldig og moderne. “

Mr. Chanel, en britiskfødt Royal Air Force-pilot og utdannet ved Leeds University med hovedfag i psykologi og sosiologi, ankom Christchurch i 1974.

Da han begynte å snakke offentlig, krevde bystyret at han ble arrestert, men han ble så populær at han 10 år senere truet med å forlate på grunn av en stavefeil. Det forventede utfallet under en rugby -kamp, ​​ba bystyret ham om å bli.

“Denne holdningsendringen er velkommen etter mange års fiendtlig politikk fra bystyret,” sa han.

I 1990 kåret statsminister Mike Moore ham offisielt til “New Zealands guide”.

Trollmannen ble betalt NZ $ 16 000 (, 9 745) i året av kommunen for å utføre sine plikter som heks.

Han skjulte ikke sitt sinne etter bystyrets beslutning.

“Dette er et ufattelig byråkratisk møte,” sa han til nyhetsnettstedet Stuff.

“De har ikke tenkt på måter å markedsføre Christchurch i utlandet.” “De brukte ikke mitt globale rykte. Jeg var skuffet over at de ikke brukte veiviseren.”