NewB Bank avvikler sin bankvirksomhet

Belga

26. oktober 2022



IkkeEewB Bank, som presenterer seg som en etisk og bærekraftig bank, har startet sin oppløsningsplan som tar sikte på å ta selskapet ut av banksektoren, skrev Leko og de Tejd onsdag. Når denne planen er implementert, vil NewB miste sin banklisens og slutte å være en bank.







Siden han ikke klarte å skaffe 40 millioner euro for å oppfylle kravene til National Bank (BNB), har NewB lånt tid.

Vår tilbaketrekkingsplan tar sikte på å ta NewB ut av bankvirksomhet på en profesjonell og koordinert måte. Vi ønsker å handle raskt og kompensere kundene våre så raskt som mulig,” forklarte NewB-sjef Thierry Smits.

Fra onsdag vil NewB-kunder bli invitert til å overføre eiendelene sine til en annen bank, vel vitende om at rundt 170 millioner euro er på NewBs sjekk- og sparekontoer. Selskapet, som ikke lenger vil ta imot nye kunder, garanterer at de vil tilbakebetale alle innskudd.

I de kommende ukene vil NewB også presentere en konsernoverskuddsplan, gitt at selskapet sysselsetter rundt femti personer. Konsernsjefen ønsker foreløpig ikke å kommentere antallet kommende permitteringer, vel vitende om at fremtiden til strukturen vil avhenge av avstemningen til generalforsamlingen som skal holdes 26. november. På dette tidspunktet ligger to scenarier på bordet: fullstendig avvikling eller videreføring av aktiviteter utenfor banksektoren.