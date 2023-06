NewB ser etter samarbeidspartnere og en ny administrerende direktør

Lørdag, etter generalforsamling, sa hun at NewB Andelbank-prosjektet fra i morgen/mandag vil presentere muligheten for interessenter til å bli samarbeidspartner og søker ny administrerende direktør.

Etter å ha blitt nettbankbyrået til Vdk Bank i kjølvannet av økonomiske problemer, klarte ikke NewB å skaffe de ekstra € 40 millioner som trengtes av nasjonalbanken på slutten av fjoråret for å kunne beholde banklisensen. Kooperativet inngikk deretter en avtale med Vdk Bank som gjør at det kan forbli aktivt over hele landet. NewB-medlemmer gikk med på denne prosessen i januar i fjor.

Dermed ble rundt 25.000 NewB-kunder Vdk-kunder, men 3.000 nektet å gjøre det. NewB er nå det digitale Vdk-byrået for fransktalende Belgia. Nederlandsktalende NewB-kunder ble standardkunder for Vdk. Dessuten er NewB fortsatt megler for det franske forsikringsselskapet Monceau.

Etter alle disse endringene bestemte NewB seg for å gjenåpne sin kapital for nye samarbeidspartnere. Salget av aksjer ble stoppet under avviklingen av bankvirksomhet. «Mange innbyggere som har vist støtte for NewB, men som ennå ikke er samarbeidsvillige, kan bli det. Fra 12. juni kan personer som da ikke eier aksjer gjøre det ved å motta én aksje per person til prisen på €20.Ifølge en melding fra selskapet.

Den indre retningen er også modifisert. Seks styremedlemmer forlater sine verv, inkludert administrerende direktør Thierry Smits. I mellomtiden vil offisielle Koen De Vidts fungere som vaktmestersjef.