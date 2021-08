Newsrop 7. august: Bombeeksplosjon ved Amitabh Bachchans bungalow; Tiger Shrapnel’s Vande Mataram teaser utgitt og mange flere

Bombeeksplosjon ved Amitabh Bachchans bungalow

Mumbai -politiet skal ha mottatt trusler om å rive huset til Amitabh Bachchan. Hendelsen fant sted etter at en anonym innringer informerte politiet i Mumbai om bombingen ved Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), Bygulla og Dadar jernbanestasjoner i den berømte skuespillerens bungalow. Nyheten viste seg imidlertid å være svindel, og politiet arresterte to personer i saken.

Tiger Shrapnel’s Vande Mataram -teaser er utgitt

Skuespiller Tiger Shroff la lørdag ut teaseren til sin kommende hindi -singel Vande Mataram. Skuespilleren tok opp håndtaket på sosiale medier for å dele teaservideoen med den patriotiske inkarnasjonen.

Bell Bottom: Laura Dutta Indira Gandhi

Den etterlengtede spionthrilleren Bell Bottom -traileren med Akshay Kumar i hovedrollen ble utgitt av produsentene tirsdag 3. august. Dutta som tidligere statsminister Indira Gandhi.

Karthik deler Aryan Freddys første bilde

Karthik Aryan har offisielt begynt å skyte for Freddy for å kunngjøre dette på sosiale medier. Skuespilleren har delt sitt første offisielle bilde fra sin romantiske thrillersamling. På bildet sitter Karthik på et trebord bak filmens brett med en bukett med roser.

Rani Mukherjee går for å skyte med fru Chatterjee og Norge

Rani Mukherjee dro til flyplassen for å skyte fru Chatterjee og Norge for innspillingen av hennes neste film. Filmen er regissert av Ashima Zipper og forteller den ufortalte historien om en mors krigsreise mot et helt land.

