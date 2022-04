Next Need for Speed ​​​​er bare «neste generasjon».

Tittelen kommer i 2022 på PS5- og Xbox-serien.

Electronic Arts vil presentere en ny episode av sin Need for Speed-serie i år, laget av Criterion Studio (Burnout). Tittelen vil være under utvikling i mange år og bør publiseres logisk i sommer.

I følge Ventureshires journalist Jeff Group vil dette være en episode av «kun neste generasjon». Next Need for Speed ​​​​vil være et av de første store budsjettspillene som er tilgjengelig eksklusivt på siste generasjons konsoller. I dette tilfellet PS5- og Xbox-serien. En PC-versjon vil imidlertid være på kortene.

Hvis ryktet skal tas lett på, har vi i flere måneder lagt merke til endringen i holdningen til et stort antall utviklere til å kunngjøre titler «bare for det neste livet». En holdningsendring som gjør at vi endelig kan se temaene som utnytter potensialet til disse maskinene. De fleste spill utgitt til dags dato i begge medier er teknisk definert av egenskapene til «gamle generasjons»-konsoller.

