Da laget deres ankom hotellet i Brasil torsdag, ble Neymar skadet i en kollisjon med to entusiastiske fans.

29-åringen skled da paret løp mot ham på jakt etter autograf og bilde etter kollisjonen.

Ettersom denne månedens verdensmesterskapskvalifisering og forberedelser til Copa America fortsetter, har Brasil-sjef Tide ennå ikke gitt en oppdatering om treningen til Paris Saint-Germain-spissen etter hendelsen.

Neymar stakk av da han kom til hotellet etter trening 🥺😅 !!!

De skal spille Ecuador på fredag ​​og Paraguay neste tirsdag i den søramerikanske kvalifiseringen til verdensmesterskapet i 2022. De har vunnet alle fire av sine kvalifikasjoner så langt og leder med 12 poeng.

Partiet til Titus lanserer Copa America-kampanjen mot Venezuela 13. juni.

Etter en dramatisk økning i regjeringssaker over hele landet tilbød de planlagte vertene å være vertskap for turneringen i Brasil fra 13. juni til 10. juli, etter at de dro fra Argentina.

Ingen av fansen forventes å delta på disse kampene, men Brasils president Jair Bolsanaro sa at de samme helseprotokollene vil bli fulgt for andre fotballkamper.

Årets utgave av Copa America har blitt holdt siden 2020 på grunn av epidemien, som ble ansett som den første begivenheten som ble holdt i fellesskap av de to landene, men Colombia ble fjernet som vertskap på grunn av politisk motstand før Argentinas nylige fjerning.

Argentina holder Chile i VM-kvalifiseringskamp

Bilde:

Alexis Sanchez feirer Chiles balanse med lagkameratene



Lionel Messi scoret første halvdel av straffen for verten Argentina like før trekningen av Chiles Alexis Sanchez da VM-kvalifiseringen endte med en 1-1 uavgjort torsdag.

Guillermo Mariban erstattet Messi i første omgang etter å ha sluppet La Toro Martinez i boksen. Tidligere Arsenal og Man UDT spiss Sanchez utlignet i det 37. minutt, og avsluttet et kutt ned fra Gary Medal.

Uavgjort betyr at Argentina er ubeseiret i 35 kamper mot Chile, og har gått 12 kamper ubeseiret siden de tapte mot Brasil i semifinalen i Copa America i 2019.

Argentina er nummer to i det 10-lag søramerikanske kvalifiseringslaget for Qatar 2022, med 11 poeng fra fem kamper, ett poeng bak Brasil, som spiller Ecuador på fredag.

Chile er sjette med fem poeng fra fem kamper.