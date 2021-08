NHS rangerer først til fjerde innen helsesystemer i rike land

NHS har mistet sin verdifulle rangering som det beste helsevesenet Studere 11 rike land i den innflytelsesrike amerikanske tankegruppen.

I en nylig studie fra Commonwealth Fund rangerte Storbritannia fjerde til fjerde i ytelsen til helsevesenet i landene de studerte.

Norge, Nederland og Australia tilbyr nå bedre omsorg enn Storbritannia. Funnene er et slag NHS, Som toppet tenketanken sine to tidligere rapporter i 2017 og 2014. Til tross for at de brukte for mye på omsorg, hadde USA det verste systemet.

Det Washington-baserte Commonwealth Fund skyldte NHS for å falle under ligaplanen og forsinkelser i tilgang til pasientbehandling og behandling, mangel på investeringer i service og fattigdom.

“Ifølge denne rapporten er vår tidligere verdenshelsetjeneste i fare for å flytte inn i midten av pakken, hovedsakelig på grunn av økende forsinkelser på tvers av systemet for å få folk til å få tilgang til omsorg raskt,” sa sjefanalytiker Siva Ananthasiva. King’s Fund, Storbritannias ledende tenketank for helse.

“Vi kan ikke børste dette av under teppet bare som et resultat av epidemiens innvirkning på pasienter, ansatte og tjenester. Selv før regjeringen, Lister som venter på behandling Allerede betydelig etter et tiår med økonomisk stagnasjon og den voksende arbeidskrisen.

“Ettersom Govt legger et enestående press på NHS, The Venteliste Regelmessig NHS -vedlikehold har blitt en usynlig ballong siden begynnelsen av 2000 -tallet. Han la til at mens NHS gjorde sitt beste for å holde tjenestene i gang og øke etterspørselen etter sykehus, psykisk helse og GB -tjenester, stod det generelle helse- og omsorgssystemet nå overfor en kapasitetskrise.

Eric Schneider, hovedforfatter av Commonwealth Fund’s Mirror 2021 -rapporten, sa at Storbritannia fikk lavere poengsum sammenlignet med 2017, tre av de fem domenene som ble brukt av ekspertpanelet: tilgang til sikkerhet; Se vedlikeholdsprosesser, koordinering av behandling og hvor godt pasientene er involvert; Og muligheten til å motta helsehjelp uavhengig av egenkapital eller inntekt.

Han nevnte tiden det tok å få tilgang til omsorg i Storbritannia som en nøkkelfaktor i rangeringene. “For eksempel mottar nesten 60% av de voksne i Storbritannia deltidsomsorg som er delvis eller veldig vanskelig, noe som er en av de høyeste satsene i undersøkte land,” sa han.

I 2017 sa 78% av briterne at fastlegen noen gang eller ofte hadde svart på en forespørsel, men i år svarte bare 65%. Tilsvarende i 2017 sa 57% at den hadde sunket til 52% samme dag eller dagen etter at de sist så en lege eller sykepleier.

I tillegg sa bare 33% av pasientene at de mottok rådgivning eller behandling for psykiske problemer da de søkte hjelp fra en spesialist i psykiatri eller psykiatri – en ny indikator som tenketanken ikke tidligere hadde analysert. NHS var det nest verste av 11 land på den skalaen, litt foran Frankrike.

Det er nummer fire totalt, rangert som fjerde i Storbritannia for omsorg, ledelse og egenkapital, og femte for vedlikeholdsprosedyrer, men måler også hvordan pasienter blir friske etter medisinsk behandling.

Bedt om å forklare nedgangen i NHS sammenlignet med andre land, la Schneider til: “Vi vet at hvis budsjettene reduseres, vil vi oppleve forverret rapportert tilgjengelighet, integrering og involvering over tid. Beholder rangeringen.

NHS UK nektet å kommentere. En avdeling Helse Og en talsmann for samfunnsomsorg sa: “Vi er forpliktet til å sikre at NHS har alt den trenger for å fortsette å tilby best mulig omsorg til publikum.

“Vi ga NHS en historisk løsning i 2018, hvor budsjettet vil øke til 33,9 milliarder pund innen 2023/24, og vi har gitt ytterligere 92 milliarder dollar for å støtte helse- og omsorgstjenester i hele epidemien.”