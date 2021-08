Niam Fisher-Black vinner hvit trøye for beste unge rytter på Norway Tour of Norway

Niamh Fisher-Black har samlet flere hvite trøyer som fremtidige kvinner bør ha med seg en ekstra koffert til World Tour-løp.

Den 21 år gamle SD Works-rytteren vant den hvite trøyen som den beste unge spilleren for tredje nivå på rad da hun toppet ungdomskategorien på den norske dameturen.

Vinneren av Fisher-Black-løpet på 1 minutt 27 sekunder, Annemic von Wollton, falt deretter fire plasser til fjerde og siste, og plasserte 12. totalt.

Kiwi-syklisten Niam Fisher-Black er klar til å bruke muligheten sin med SD Works.

Men til tross for at han mistet tid i siste etappe, var Fisher-Black fremdeles 13 sekunder klar i ungdomskategorien, og fanget lagkamerat Anna Shackley for å vinne sin tredje hvite trøye i flere etapperitt.

Les mer:

* Kiwi-rytteren Niam Fisher-Black skinner i det største løpet i kvinnesykling

Niamh Fisher-Black er den beste unge kvinnelige rytteren i verden, med en trøye for å bevise det

Niam Fisher-Black vinner hvit trøye som årets spiller i verden

“Det er hyggelig å ha en trøye fordi de er en gave, de er faktisk et trofé, så jeg vil alltid ha en til å huske seieren,” sa Fisher-Black.

“Men vanligvis gir jeg laget to trøyer fordi de vil henge dem på tavlen i Belgia, ofte gir jeg dem til de som liker dem eller barna deres.

“Jeg har en haug i hyllene mine med ideen om at jeg kan ta dem med hjem til New Zealand og dele dem med yngre ryttere.”

Fisher-Black vant også den hvite trøya på Vulta a Burgos og Giro de Italia, og leder for øyeblikket den samlede ungdomsrangement for kvinner i verdensturné, som for tiden kjører den beste unge kvinnen.

“Det er morsomt, for hvis jeg skal være ærlig, så er det egentlig ikke et mål. Jeg går ikke inn i løp som retter seg mot den unge rytterens trøye. Vi har et så sterkt lag, vi er nr. 1 -laget i verden.”

“Jeg mener, jeg skal hjelpe lagkameratene mine til å vinne hvor jeg kan, eller jeg får sjanser til etappesuksess, de kommer foran den hvite trøyen.

LUC CLAESSEN / Getty Images Niamh Fischer-Black opererer i tredje fase av norgesturen.

“Men den hvite trøyen viser at jeg har fortsatt og er den beste rytteren under 23 år for øyeblikket, noe som er en optimistisk motivasjon for å vite.”

New Zealand-syklistene Mikhail Harvey (15.) og Ella Harris (20.) Canyon-Sram kom også inn på topp 20 i Tour of Norway.

I mellomtiden endte Diane Smith på 13. plass på den polske turen etter å ha havnet på topp fem i fjerde runde. George Bennett var 19 år gammel.