Niantic vil allerede kutte sine “Harry Potter Go”-servere

Spillet blir ikke lastet ned fra 6. desember.

For to år siden så Harry Potter: Wizards Unite sine servere hacket 31. januar 2022, og denne uken annonserte Niantic Studio at de også var forfatteren av den verdensomspennende hiten «Pokemon Go».

Harry Potter: Wizards Unite brukte praktisk talt samme formel som Pokémon Go, som blandet utvidet virkelighet og sosiale eventyr. Selv om det var en stor suksess i de tidlige dagene, så spillet samfunnet smelte bort veldig raskt.

«Ikke alle spill er laget for å vare evig. Målet vårt med Wizards Unite er å gjenopplive den magiske verdenen.” Niantic forklarer på bloggen sin. “Alt vi har lært gjennom Wizards Unite vil bli tatt i betraktning for våre fremtidige planer.”

Før Wizards Unite hadde Niantic satt på vent et annet ambisiøst prosjekt kalt Project Increase.

Nylig ga studioet ut et annet virtual reality-spill kalt Pigmin Bloom. Han jobber for tiden med ni andre prosjekter, inkludert Augmented Reality Transformers-spillet. Imidlertid er Pokémon Go fortsatt på sin største suksess med et veldig aktivt fellesskap i dag.

For de som vil prøve dette, vet at spillet fortsatt er tilgjengelig for nedlasting. Det varer til 6. desember.