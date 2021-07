NICFI-brukere beveger seg mot å redusere og reversere tap av tropisk skog

Det har gått nesten ni måneder siden Klima- og miljødepartementet (NICFI) tildelt en internasjonal kontrakt for KSAT, Planet og Airbus. Siden lanseringen av koalisjonen har initiativer over hele verden utnyttet satellittbilder med høy oppløsning av planetens troper, gratis, og bidratt til å redde verdens tropiske skoger samtidig som levebrødene forbedres. Av de som bor i og nær skog. .

For å oppnå målene med NICFI Satellite Data-programmet har initiativet fokusert på flere veier: partnerskap med privat sektor som et middel for å muliggjøre avskoging-fri forsyningskjeder; store partnerskap med viktige skogland for å demonstrere at det er mulig å handle på nasjonalt nivå, og derved støtte forpliktelsene i Parisavtalen; multilaterale initiativer for å sikre fremgang mot REDD + og bærekraftig arealbruk; og støtte frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner for å fremme vitenskapelig forskning og utvikling og lære gjennom feltopplevelser.

Følgende historiesamling viser hvordan NGOer og regjeringer over hele verden beveger seg mot å redusere og reversere tapet av tropiske skoger.

De Central Africa Forest Initiative (CAFI) – et partnerskapsinitiativ mellom en koalisjon av givere og seks partnerland, inkludert Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Republikken Kamerun, Republikken Kongo, Republikken Ekvatorial Guinea og Republikken Gabon – den bruker nå Planet-NICFI-data for å validere og klassifisere drivere for avskoging og nedbrytning for å beskytte den sentralafrikanske skogen i Kongo-bassenget. Dette arbeidet er avgjørende for å forbedre kartlegging, forvaltning og rapportering av landdekning. I følge Remi D’Annunzio, REDD + National Forest Monitoring Coordinator for Africa, UN-FAO, “Overalt hvor det foregår nedbrytning i den sentralafrikanske skogen, manglet vi en betydelig nedbrytning, til og med lett å oppdage, med noe annet enn planeten. -NICFI data ”. I samarbeid med UN-FAO arrangerer CAFI regelmessige workshops med tekniske fagpersoner fra alle seks medlemsland og utover for å støtte sitt arbeid med NICFI-Planet data, inkludert å hjelpe til med å implementere tette tidsserier tilnærminger for å spore og klassifisere data. nedbrytning over tid.

Departementet for miljø og bærekraftig utvikling i Colombia (IDEAM) har funnet ut at NICFI-Planet-data hjelper til med å redusere usikkerheten i estimatene om endring av karbon og skogareal, og validerer nasjonale landdekkekart på arkiv- og overvåkingsbetingelser. De forventer at nivå 2 (scener) -data vil bidra spesielt til tidlige varslingssystemer for avskoging og samsvar med null lovgivning og avtaler om avskoging. Med ordene fra IDEAM bruker “Departementet for miljø og bærekraftig utvikling i Colombia, gjennom IDEAM, de tre tilgangsnivåene som er tilgjengelige gjennom NICFI Data Program: Planet ‘Visual og SR Basemaps, samt Airbus Archive og Planet Scenes. Målene er rettet mot å forbedre historiske estimater og overvåke endringer i skogområdet, som blant annet tar sikte på å måle avskoging i landet. lettere oppdage og svare på skogbranner; og bidra til tolkningen av endringer i landdekning, blant andre aspekter av økosystemovervåkingsarbeidet ”.

Laos folkedemokratiske republikk (Lao PDR) jobber for å oppnå de reduserte utslippene fra avskoging og skognedbrytning (REDD +) som ble lovet i sine forpliktelser i Paris-avtalen. De har signert en avtale med Verdensbankens Forest Carbon Partnership Fund (FCPF) om å motta resultatbaserte betalinger for disse reduserte utslippene. En nøkkelbetingelse er å arbeide for å redusere usikkerheten ved utslippsestimater på grunn av skogforringelse fra selektiv hogst og skiftende dyrking. De Plukk ned Geo-Dash nedgraderingsverktøyet fra Earth Online-plattformen har vært grunnleggende for dette arbeidet. Mr Khamkhong fra Forest Inventory and Planning Department i Laos People’s Democratic Republic sa: “Collect Earth Online tilbyr nå mange typer bilder (PlanetScope, Sentinel-1, Sentinel-2) over forskjellige tidsperioder, slik at vi kan forstå det historiske landdekket endre presist. ”

Et annet initiativ, SERVIR, et felles utviklingsprosjekt mellom NASA og United States Agency for International Development, gir lokale beslutningstakere verktøy, opplæring og tjenester de trenger for å handle i klimasensitive spørsmål. Spesielt deres regionale vitenskapelige koordineringsteam for Vest-Afrika og Amazonia har vært opptatt av å sette NICFI-Planet-data i arbeid for de viktigste målene for skog og klima.

Ta for eksempel SERVIRs økosystemovervåkingsprosjekter i Ghana og Peru, to regioner der skog er truet av avskoging i liten skala og skogforringelse assosiert med håndverksmessig gullgraving og selektiv hogst. Med de høyeste romlige og tidsmessige oppløsningsdataene som er tilgjengelige gjennom NICFI Data Program, er disse prosjektene nå bedre rustet til å oppdage nedbrytning knyttet til gruvedrift, hjelper til med å identifisere ulovlige operasjoner og målrette områder for gjenvekst. Apropos satellittdata sa Emil Cherrington, regional vitenskapelig koordineringsleder for SERVIR-Vest-Afrika og spesialist på landdekning: “Tilgang til jordobservasjonsdata i et finere detaljnivå og med en frekvens Høyere åpner allerede nye muligheter for landdekning tjenester for overvåking av arealbruk og økosystem. “

Dette varmekartet viser flest antall sendte fliser i alle land med tilgang til høyoppløselige satellittdata gjennom NICFI Satellite Data Program. Kreditt: KSAT

Ettersom regjeringer over hele verden gjør en innvirkning på å redusere tap av tropisk skog, lykkes også frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i sin innsats.

For eksempel bruker konflikt- og miljøobservatoriet data fra Planet-NICFI for å vurdere den nåværende tilstanden av skogstap i konfliktområder. Hans arbeid fant det Skogtapet økte med 10% i 2020 i områder med aktiv konflikt, tilsvarende omtrent 1,1 megaton CO2.

Haka Indonesia bruker dataene for å validere avskogingsvarsler; beregne endringen i skogarealet; identifisere rettshåndhevelsesressurser for ulovlig avskoging og prioritere bevarings- og restaureringsaktiviteter

Som en Haka Indonesia teammedlem delte, “Vi bruker Planet-satellittbilder for å validere varsler. Det er viktig i politiet og også veldig nyttig for å prioritere arbeidet vårt: hvor vi skal beskytte, hvor vi skal målrette gjenvekst. “

Samtidig er Amazonica Por la Amazonia bruke dataene validere avskoging og håndheve skogkriminalitet i San Martín-regionen i det sørlige Peru mens Senter for global endring og bærekraft i Mexico bruker den Planet-NICFI-data i Usumacinta-bassenget mellom Guatemala og Mexico for å estimere endringen i skogsområdet på grunn av avskoging og degradering, samt andre endringer i landdekke.

Andre anvendelser av disse dataene har blitt brukt av University of Miami trene lokale myndigheter og frivillige organisasjoner i tropene for å oppdage skogbranner, kartlegge menneskeskapte branner og etablere retningslinjer for deres ledelse. “En av de store tingene med data fra Planet-NICFI er at de allerede er ortorektifisert og georeferert. Mosaikk er veldig nyttig for å kommunisere endringer, spesielt i overskyede områder, ”delte en representant fra University of Miami.

Amazon Conservation (ACCA) integrerer vitenskap, innovasjon og samfunn for å bevare den andinske Amazonas, ved hjelp av Cloud Computing, algoritmer for kunstig intelligens og bilder med høy oppløsning for å studere og oppdage nye fronter av nedbrytning og avskoging forårsaket av hogst, gruvedrift og brannaktiviteter. I tillegg, som en del av deres jordobservasjonsaktiviteter og nåværende samarbeid med SERVIR-Amazonia og Spatial Information Group (GIS), utviklet de RAMI-plattformen for å se og laste ned radarbaserte gruvedvarsler og validere dem med høyoppløsningsdata. Målet med ACCA er å la Miljøverndepartementet i Peru og dets interessenter forbedre presisjonen, nøyaktigheten og effektiviteten ved å oppdage avskoging på grunn av gruvedrift ved å opprette en kjede av rettsmedisinske bevis, slik at påtalemyndigheter eller dommere bedre kan håndheve miljøloven. .

Disse eksemplene fra regjeringer og frivillige organisasjoner over hele verden er et lite utvalg av arbeidet som gjøres for å øke gjennomsiktighet og ansvarlighet i land med tropiske skoger som fører til forbedret politikk for bærekraftig skogforvaltning og bruk av skog. Til slutt vil dette arbeidet beskytte ikke bare skogene i seg selv, men også urfolk og andre arter hvis liv er avhengige av dem.

Hvis du jobber med å redusere og reversere tropisk avskoging, Besøk oss for mer informasjon om NICFI Satellite Data Program.