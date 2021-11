Nicholas Hulod: Uttrykk for “Special Envoy”-forespørselen

I den 62 minutter lange rapporten gir France 2-showet stemme til disse kvinnene, hvorav to, Sylvia og Cecil, snakker med ansiktet dekket. Den tredje, anonym, skal være en tidligere samarbeidspartner. Vitnesbyrdet til miljøaktivisten Claire Nouvian og tidligere presidents barnebarn Pascale Mitterrand i en TV-etterforskning snudde til en voldtektsklage fra 2008, som ble avsluttet ettersom fakta ble antydet.

Dagen før hadde Nicholas Hulod formelt benektet anklagene om seksuell trakassering og kunngjort at han “fast” ville forlate det offentlige liv for å beskytte sine slektninger og hans stiftelse fra fall av en “morder”.

To timer før sendingen av reportasjen om France 2 på France 5s program “C à vous”, forklarte programlederen til spesialutsending Elise Lucet opprinnelsen til denne TV-undersøkelsen. “Vi hørte historien om en kvinne som ble overfalt av Nicholas Hulot, lenge før de første vitnesbyrdene om ham (…) etter Weinstein-affæren,” forklarte han. Denne rapporten er “resultatet av fire års hardt arbeid”.

Sylvia hevder å ha blitt seksuelt misbrukt av Nicholas Hulot i 1989 i en alder av 16. Han forteller at han ble invitert til å delta på et arrangement han var vertskap for i Paris. Han tilbød seg deretter å ta henne tilbake til t-banestasjonen, men tok henne til slutt med til en utendørs parkeringsplass. “Der tar han ut penis (…), han tar hånden min og spør meg om jeg allerede har gjort det med gutter,” sier hun. “Han overtaler meg til å gi ham et blåserør som jeg ikke har laget fordi jeg tror jeg er lam.”

Han sier at han ikke nevnte det for moren og vennen etter lang tid. Hvorfor ikke klage? «Mellom en 16 år gammel jente (og) Nicholas Hulot, hvem kommer til å stole på meg?» svarer hun.

“Opptreden”

Han sa at Cecil hadde signert en kontrakt i september 1998 ved den franske ambassaden i Moskva. 23-åringen blir deretter bedt om å hjelpe Ushuaia-teamet og dets stjernevert med å låse opp skyteutstyret som sitter fast ved tollen. For å takke henne inviterer Nicholas Hulod henne til middag med teamet. Denne kvelden, hos spesialutsendingen, er Cecil tilbake i detalj.

Hun er i en taxi med Nicholas Hulot. «Han kaster seg over meg, han prøver å kysse meg» og tar på brystene og lysken hennes, sier hun. “Jeg slo så hardt jeg kunne, (…) + nei + jeg synes det var veldig tydelig”. Registrere en klage? “I Russland? I Moskva? Mot en venn av president Jacques Chirac? Nei, det skjedde ikke med meg,” sa Cecil.

Den andre kvinnen som ble intervjuet sa at hun hadde jobbet med Nicholas Hulot i 2001. På slutten av deres første jobbmøte “kysset han meg over hele leppene”, ifølge hans ord. “Det er tvunget av overraskelse”. Han konstaterer at den tidligere programlederen ikke startet igjen.

Claire Nouveau sier at hun ble advart før filmingen av en rapport fra 2008 med Nicholas Hulot, så hun unngår å være alene med ham. Han hevder at programlederen ikke gjorde upassende bevegelser under innspillingen av denne episoden av Uzua. Ved en annen anledning nevner han at «han fortsatt prøvde å kysse meg», «et sammenbrudd i forholdet til kvinner».

Nicholas Hulot avviste formelt anklagene i en BFMTV-serie onsdag. Han angret på at han ikke kunne se spesialutsendingens program før det ble sendt, og sa: “Disse påstandene er falske.” “Det er ingen etterforskning av disse fakta,” understreket hans advokat Alain Zakubovich Point i et intervju torsdag. «Mistanken skal komme siktede til gode».

Ellis Lucet sa at Nicholas Hulod og advokatene hans foreslo å foreslå å se rapporten med et “uskarpt ansikt”, slik at den tidligere ministeren kunne presentere en versjon av fakta. Men de “nektet”.