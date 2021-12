Nicholas Kaveri er i kontakt med Dசsseldorf

Tirsdag 4. januar klokken 09.00 vil standarden nå Malaga fra Javendem, og da vil Marbella være klar for andre halvdel av sesongen. Uten Nicholas Kaveri ble han advart om at han ikke ville bli invitert til å delta på kurset, som varer til 12. januar. Den franske venstrebacken, som står på ligaens liste over spillere han håper å forlate i januar, har blitt bedt om å finne en ny hjemmehavn som ikke passer Luka Elsners planer, halvannet år siden kontrakten hans går ut. Ubestridelig og ubestridelig holder under ledelse av Michel Preud’homme, Philippe Montanier og Mbaye Leye, den tidligere Utrecht-spilleren har forsvunnet fra radaren siden den fransk-slovenske teknikeren kom i land i Muse, og ga ham bare 15 minutter. I seriekampen mot Louvain 16. oktober foretrakk han venstreback Niels Nakonko, uten å trekke det i sine valg.

⁇ Etter hvert som Schlesin ble upopulær, ville franskmennene være ivrige etter å bli med i den tyske andredivisjonen.

⁇ Kaveri kan til og med komme tilbake til standarden snart, i en vennskapskamp.