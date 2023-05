Nicholas Ruskin: «Standarden vil alltid være klubben i mitt hjerte»

I slutten av januar 2022 vakte kunngjøringen om Nicholas Ruskins avgang fra Standard oppsikt. I en lakonisk pressemelding kunngjør storklubben at spilleren har blitt kastet inn i Core Be Sign Die. Spørsmål: Med kontrakten hans som går ut i juni, har spilleren og klubben ikke klart å komme til enighet om forlengelse.

«Jeg må innrømme at da jeg ble kalt til lederkontoret for å fortelle meg dette, ble jeg veldig sint. Han spoler tilbake. Og trist også, for i grunnen ville jeg absolutt ikke dra. Mange har oppsummert det som en lønnstvist, men det er mye mer komplisert enn som så. Det er et spørsmål om omstendigheter. Du må forstå meg: når kontrakten din er 6 måneder fra slutt, ser du ikke ut som du har 3 år igjen. Målet mitt er aldri å dra gratis, det garanterer jeg. Visste du at jeg hadde samme kontrakt som da jeg debuterte for 4,5 år siden? Senere var klubben i en spesiell situasjon da den ble kjøpt av amerikanerne. Han kunne ikke gjøre det han ville. Jeg aksepterer det. Jeg motsier ikke noen andre. Jeg er ikke respektløs i Standard. Kontroversen er glemt. Jeg snakker fortsatt med folk på Standard ganske ofte. Det vil alltid være klubben i mitt hjerte, og jeg vil alltid elske den. Jeg skal bygge karrieren min, men hvis jeg kan komme tilbake en dag, kommer jeg gjerne tilbake…»

Nicholas Ruskin besøker Skottland: «Min ultimate drøm er Premier League og Chelsea»

Ville det ikke være mulig for ham å spille for en annen belgisk klubb, slik for eksempel Steven Defour gjorde i sin tid? «Jeg likte ikke å svare på disse spørsmålene fordi jeg ikke kjente til spillerens situasjon på det tidspunktet. Ruskin er enig. Da vet du aldri hva livet kan gjøre da jeg ble kontaktet av Brugge og Genk før Glasgow. Men etter det som skjedde mellom Standard og meg, tror jeg det ville vært litt feil å spille for en annen belgisk klubb…»