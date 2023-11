Nick Altis snakker om sitt hovedmål som SmackDown General Manager

WWE SmackDown General Manager Nick Altis snakket nylig i et nylig intervju med WWE The Pump, der han forklarte hovedmålet sitt angående det blå showet. Nick Altice forteller oss:

«Jeg vil si som daglig leder for merkevaren nummer én innen sportsunderholdning, så det er en standard å møte, men jeg hviler absolutt ikke på laurbærene. Jeg vil fortsette å vokse merkevaren, fortsette å bygge den, være del av det blå merket for WWE-universet eller en del av PLE-ene, men representerer også SmackDown. Navnet på den blå divisjonen, den første divisjonen, er Smackdown.»

Nick Altis forklarer hvorfor han ønsker å gjøre SmackDown til en stor WWE-begivenhet:

«Jeg vil si at mitt største mål er å utvide gapet. På SmackDown er vi nummer én, og mitt største mål akkurat nå er å tiltrekke meg store superstjerner, spesielt når jeg ser inn i fremtiden. Mitt øye har alltid vært på NXT, og jeg Jeg ser alltid på alle de utrolige superstjernene som kommer ut derfra og sørger for at vi øker gapet. Jeg vil sørge for at når folk snakker om WWE, snakker de om SmackDown. Mitt endelige mål er å være synonymt med SmackDown. WWE og bransjen som helhet.»