Nick Commones partner forteller om modellens siste øyeblikk da hun holdt i hånden før han døde

Nick Common’s dedikerte partner hyller den ‘fantastiske’ modellen, og mens han holder i hånden hennes, avslører han fortidens ‘utrolig myke’ øyeblikk.

Da han døde hjemme i Notting Hill, vest i London, klokka 10 i går, var hans 15 år gamle partner Lucinda Carey sammen med den tidligere sangeren. Lucinda, Datteren til Viscount Falkland sa til MailOnline: ‘Det var så vakkert og utrolig mykt’.

M.S. Gary, 46, er en filmskaper og forfatter hvis far, Lucius Gary, skrev suksess-tv-serien The 15th Viscount of the Falkland, og hans bror, Alex Homeland.

Han sa: ‘Nick var en fantastisk mann, han døde med stor verdighet og respekt.

Lucinda var sammen med datteren EV, 23, og de satte seg sammen med Nick i siste øyeblikk.

Han sa: ‘Nick er en utrolig person, og det å være rundt ham under sykdommen var veldig inspirerende. De siste tre årene har vært veldig lykkelige og vanskelige, og han kunne ikke ha levd med mer respekt og verdighet. ‘

Lucinda Carey la ut dette bildet av Nick Common på Instagram-siden hennes i går

En emosjonell fru Gary avslørte at Nick ble diagnostisert med kreft for tre år siden og ble fortalt den gangen at det var uhelbredelig.

Hans 15 år gamle partner, Lucinda Carey, sa at han var ved sin side da modellen og sangeren døde klokken 10 i går hjemme hos ham i Notting Hill, vest i London.

Han sa at han var overrasket over behandlingen han fikk på Hammersmith Hospital i Vest-London.

Gary sa: ‘Han elsket sykehuset, legene, sykepleierne og alle omsorgspersonene som tok seg av ham. Han berømmet alt NHS gjorde for ham, og gjør resten.

‘Han har visst de siste tre årene at han vil dø, men han har aldri angret på det, og har levd sitt liv med utrolig sjarm og mot. Å være rundt ham var så spennende. Han godtok sin situasjon veldig bra og insisterte aldri på det. ‘

Gary er trøstet av hjemmet i London i $ 1 million som Nick har delt med søsteren Samantha, og det har blitt avslørt at ordningen for begravelsen hennes vil bli kunngjort av familien i løpet av de kommende dagene.

Fru Carey avslørte at de hadde vært venner i mange år før de dannet et forhold.

Han minnet Nicks tid som en ledende modell og sanger, og sa: ‘Han ønsket aldri å være i offentligheten. Da han var kjent, var han ulykkelig.

‘Derfor forlot Nick det offentlige liv fordi han ikke ønsket å bli kjent. Han levde et personlig liv lykkelig og ønsket ikke å være sentrum for oppmerksomheten. ‘

Hans 85 år gamle far, fullt navn Lucius Edward William Plantagenet Carey, var en Lip Dem Bear hos Lord, men forlot festen i 2011 og satt på tverrbenker.

Den eldgamle skotske tittelen ble gitt til James VI av Viscount Falkland i 1620.

Hans forfedre var radikale jakobitter og Lord Falkland var visepresident for Royal Stuart Society.

Alex (58), Lucindas eldre bror, arving til den gamle Falkland-tittelen, er en vellykket manusforfatter og tidligere kabal, og har vært utøvende produsent og manusforfatter for noen av Fox 21 TVs Homeland-serier som ble sendt på Channel 4 i Storbritannia.

Han forlot RMC i Sandhurst i 1985 og ble tildelt skottene, ble sendt til Nord-Irland på høyden av trøbbelet, og så deretter aktiv tjeneste under den første Gulfkrigen, der han ble med i den amerikanske marinen.

Han forlot militæret etter krigen og flyttet til Hollywood for å forfølge en karriere som manusforfatter.