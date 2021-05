Nicolas Sarkozy beskyldt for ulovlig kampanjefinansiering Frankrike

Den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy er beskyldt for å ha sponset en ulovlig kampanje. Showman-stil politiske samlinger Han deltok i det mislykkede gjenvalgsforsøket i 2012.

Sarkozy, en engangspresident fra 2007 til 2012, møtte ikke til rettssaken i Paris torsdag, men vil ta stilling neste måned.

I mars ble han president i Frankrike etter den første krigen Fengsling I et annet tilfelle av korrupsjon og innflytelse ble han i 2007 dømt for å ha planlagt en advokat for å innhente og dele konfidensiell informasjon fra en dommer under en annen etterforskning av kampanjefinansiering. Han har erkjent straffskyld og har anket straffen.

Den siste testen, som vil pågå i en måned, er den såkalte “PikeMallion” -saken for selskapets arrangementer som organiserte Sarkozys detaljerte og kunstnerisk filmet stadionarrangementer foran tusenvis av flaggvinkende fans. Han tapte gjenvalget og Fran பிரான் ois Hollande fra Sosialistpartiet.

Sett på som en av de beste talerne til høyre for fransk, holdt Sarkozy tordentaler fra tynne, spesialbygde samlinger i store rom med stort publikum, med musikk regissert av anerkjente regissører for TV-ekstravaganser og filmet filmer. På gigantiske skjermer rundt i rommet. Det skal sies at en falsk faktureringsordning er blitt på plass, noe som gir større utgifter enn den lovlige grensen.

Sarkozy, 66, står anklaget for å ha brukt maksimalt $ 22,5 millioner (0,4 19,4 millioner) mer enn det lovlige beløpet. En rettsdommer, Sarkozy, og følget hans bestemte seg for å holde “spektakulære og dyre samlinger.” Det største som skjedde da meningsmålingene viste at han oppførte seg dårlig mot Hollande.

Sarkozy nekter for noe galt. Hans følge fulgte at han ikke kjente noen detaljer om organisasjonen og gebyrene for samlingene, ettersom han var for opptatt med å styre landet.

Den tidligere presidenten og 13 andre har blitt beskyldt for å ha opprettet eller dratt nytte av en falsk faktureringsordning for å dekke millioner av euro i overbetaling på samlinger, under “Mr. Normal” finansverden hvor Hollande kjørte sin egen kampanje.

Påtalemyndighetene sier at Sarkozy ble advart av regnskapsførere om at det ble opprettet en kampanje for å bryte utgiftsgrensen på 22,5 millioner dollar, men han insisterte på å avholde flere arrangementer. Til slutt brukte kampanjen nesten 43 millioner kroner.

Sarkozy ville hevde i retten at han ikke var klar over en plan som angivelig opprettet en falsk faktura for partiet hans, senere kalt UMP og senere omdøpt til Les Republic. I motsetning til noen av de tiltalte ble Sarkozy ikke siktet for svindel, men for en begrenset lovbrudd med ulovlig kampanjefinansiering.

Hvis han blir dømt, får Sarkozy et års fengsel og en bot på 3.750 dollar.

Sarkozy står overfor andre rettssaker. Der det er mulig har han blitt satt under formell etterforskning Frankrikes mest eksplosive politiske økonomiske korrupsjon Tiår: Påstander om at han i hemmelighet mottok 50 millioner dollar fra den tidligere libyske diktatoren Muammar Gaddafi for sin vellykkede valgkamp i 2007. Sarkozy har gjentatte ganger benektet påstandene og avvist dem som “opprørende”.

I januar startet påtalemyndigheten en etterforskning av påstått innflytelse over hans handlinger som konsulent i Russland.

Sarkozy er en innflytelsesrik og populær figur til høyre, blir intervjuet på TV og omtalt på magasinomslag. Bestselgerlister i sine politiske bøker.