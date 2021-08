Nicole Kidman og Melissa McCarthy spiller ni perfekte fremmede som kjemper i et sett

Blant de ni perfekte fremmede i den nye Hulu -miniserien leder de hele stjernespillet.

Nicole Kidman og Melissa McCarthy viste frem hvor komfortable de var under innspillingen av en humoristisk falsk kamp bak kulissene, som ble utgitt onsdag på Melissas Instagram.

Melissa, 50, falt ut av sandalene da de prøvde å stoppe Nicoles spark, selv om de bare kastet slag.

Melissa så stilig ut i en lyseblå kjole prydet med vakre blomstermønstre, kombinert med Done Chanel -sandaler med merkets ikoniske logo på stroppene.

Nicole, 54, sto foran henne, kledd i feens hvite kappe, med en knapp på forsiden og skinnende skjorter.

To ledende kvinner sto på en grussti midt i et tre, antagelig i Australia, filmet ni perfekte fremmede.

‘Er du klar? Slå meg, sa Nicole likegyldig.

Melissa skrek høyt da hun kastet et slag, men det var tydelig at hun aldri hadde vært i kontakt.

Nicole løftet skjørtet og startet et falskt spark i ansiktet til Melissa. Hun tok av seg sandalene

Likevel spilte Nicole med og slo på siden av hodet.

Men hun kunne gi så godt som hun fikk, og hun løftet skjørtet for å starte et høyt spark i ansiktet til Melissa og sa: “Hei!”

Kan du noen gang tilgi meg? Skuespilleren snublet fra det falske sparket og vendte ved et uhell på en av sandalene hennes.

‘Du traff kanalene mine!’ Hun klaget høyt.

“Noen ganger blir ting så rart i en bambusskog,” overskriftet Melissa lekende innlegget sitt, før hun minnet hennes 9,6 millioner følgere om at de tre første episodene av Nine Perfect Strangers nå er tilgjengelige for streaming på Hulu.

Klar for alt: Onsdag sa Nicole at ideen om å pensjonere seg på GMA ville appellere til henne. ‘Hvis noen sier til meg:’ Kom igjen, gi deg selv ti dager, jeg vil helbrede deg, ‘sa jeg,’ jeg er inne. ‘

Lurte dem: Hun delte at hun var i rollen for det meste av filmingen, og til slutt ble noen skuespillere sjokkert over å høre hennes virkelige stemme.

Også onsdag åpnet Nicole om det nye showet da Good Morning dukket opp i USA.

Melissa og åtte fremmede følger serien mens Nicole kommer seg etter den stadig dårligere gurudyrket helsen.

Nicole sa at ideen om en guru som lover å løse noens problemer er imponerende.

‘Hvis noen sier til meg:’ Kom igjen, gi deg selv ti dager, jeg vil helbrede deg, ‘sa jeg,’ jeg er inne. ‘

Hun sa at hun hadde sjekket inn før hun dro seg overfladisk som vist i serien, men hun var ikke interessert i å bo hos mannen sin Keith Urban, så noen mennesker “sjekket og sjekket etter to dager”.

Hun innrømmer at hun kan slå av telefonen en søndag, og fortsetter å gjøre det, men hun har ikke klart å gi opp enhetene sine på hele 10 dager som gjester på ni perfekte fremmede.

Nicole ble tatt med sin russisk-amerikanske karakter Masha, som var i rollen det meste av prosessen.

Sjef: Nicole spiller den stadig dårligere russisk-amerikanske guruen Masha

“For meg er det en annen karakter,” forklarte han. ‘Jeg var veldig nervøs først da jeg spilte den, og så snart jeg bestemte meg for det, kom jeg ikke ut av karakter for hele skytingen.’

Han delte med at noen skuespillere var sjokkert over å høre hans virkelige stemme på slutten av filmingen, og han ga til slutt opp stillingsrollen.

Den nye serien er basert på boken med samme navn av forfatteren Big Little Lies Leon Moriardy, og co-produsert av David E. Kelly, som var med og skrev og produserte HBO-tilpasningen av sin forrige roman.

Ni perfekte fremmede har også opptredener fra Regina Hall (Women’s Travel), Samara Weave (klar eller ikke), Bobby Cannaval (Thunder Force) og Luke Evans (Beauty and the Beast) som andre gjester som ønsker å forbedre seg.

Tilhengeren for den begrensede serien antyder at ting går på en mørk sti da ni gjester havner i selvgravde groper, og politibiler kan også sees skynde seg til den bortgjemte hagen.