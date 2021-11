Night Road – Anna-Lisa-samlingen: 33 persontilpassede biler skal snart auksjoneres

Vet du ikke hva du skal gi meg til jul? Ikke lete lenger, jeg vil være fornøyd med den svært kuberte, men også svært aerodynamiske Alfa Romeo SZ, som vil gå under hammeren 12. desember under høstsalget av huset til Aguttes, i Paris.

Denne versjonen, den 38. produsert av totalt 1.035, viser mindre enn 3.300 kilometer på kilometertelleren og er estimert til å være priset mellom 50 og 80.000 euro. Når du sitter komfortabelt på de kremfargede “Petals”-setene, hva kan være bedre enn å berolige ørene til V6 “Busso” 3.0-sangen? Absolutt en god investering!

Bortsett fra det kan du også la deg trekke til andre Alfa-klumper, som 1965 TZ med aluminiumskropp og estimert mellom 800 000 og 1,2 millioner, 2600 SZ 1966 (105 enheter produsert) som bør starte mellom 100 og 150 000 euro, eller dette er ekstremt sjelden 6C 2500S. Freesia Doro 1950, som kunne overstige 250 000 euro og som utgjør den øvre delen av estimatene.

Vi kan fortsette med å oppregne etter eget ønske, og jeg kan ikke motstå fristelsen til å nevne en Lamborghini 400 GT 2+2 fra 1967 (bildet over), en modell produsert i bare 224 enheter, anslått til €160-200.000.

Fullfører listen er andre tilgjengelige biler, for eksempel den svært ettertraktede Lotus Elan + 2S, som kan starte for så lite som €20 000.

For å lære mer om disse små underverkene, som tilbys uten reservepris, henviser vi til gruppens hjemmeside Anna Lisa Kunst på hjul, hvorav kom 33 biler Agutis spredte.

Denne gruppen er fra Anne-Lise og Patrick Duvarry som, etter å ha skaffet seg en samling på 70 biler for noen år siden, satte seg en oppgave.” Bevar denne arven og hyll det menneskelige geniet som skapte den «:« Det var uten appell til oss … det var en slags haster med å bevare denne glemte arven og bringe den tilbake til livet. Ved å anskaffe dette fantastiske settet realiserte jeg drømmen om et liv med forskning, lidenskap og kjærlighet til kunsten. Å bringe denne samlingen til live igjen er også en form for hyllest til mannen som tålmodig samlet den for flere tiår siden. »

Og «kollektiv vekkelse» betyr også organisering av uvanlige hendelser. Nylig ble folket i Lyon overrasket over å oppdage en Ferrari F40 falt med kran På taket av bryggene i Saône.

Derfor er det opp til deg å gjøre litt mer spenning etter å ha kjøpt et av de nevnte små firehjulingene.