Night road – Corniaud, Youkounoun, 2ch og Cadillac fortalt av hovedpersonene i filmen.

Det er en perle som er dyrebart bevart av INA (National Audiovisual Institute) og avdekket av France Culture. Vi oppdaget André Bourvil og Louis de Funès i sin helhet TV-reklame til premieren på Gérard Ourys film Corniauden der de spiller hovedrollene uten engang å vite at denne spillefilmen vil få en fenomenal suksess på kino (mer enn 11 millioner billetter) og vil bli en av de mest kringkastede på TV.

Hvis Bourvil er en god skuespiller, er det fordi han ikke forstår manuset.

Opprykksøvelsen der de to skuespillerne er involvert, etterlater selvsagt sjangerens koder. Vi vet ikke om glasset i Bourvils hånd har noe med ham å gjøre, men saken begynner med en hyggelig krangel om forståelse, eller ikke, av scenariet. Mens vennen hans bebreider ham for at han aldri visste hva som skjedde og ikke visste hva han gjorde, svarer Bourvil: “Det er fordi jeg ikke forsto noe at jeg er forferdelig”. Det er derfor fra Funès som forteller om begynnelsen av Corniaud og måten han, den sjofele skurken, klarer å overbevise den sympatiske Bourvil om å kringkaste en Cadillac deville Narkotikaladet cabriolet med gullstøtfangere og et ratt satt med en enorm diamant, den berømte Youkounkoun.

Da glemmer de raskt filmen for å vekke mer personlige minner. Hvis den beskjedne Louis de Funès forblir diskret, nøler ikke Bourvil og fremkaller sin første bil, “Den startet med sveiven og kjørte veldig, veldig sakte.” Og skuespilleren for å sørge for at en dag passerte en syklist. Han gikk umiddelbart ut av bilen for å starte den på nytt, overbevist om at den hadde gått i stykker. “Og bilen min traff meg. Men jeg ble ikke sint.” Sant eller usant, hans nabo husker bare anekdotens sinne, han som laget sin legende på kino om denne defekten. Men når han skal forklare at hvis han heller aldri blir sint, er det kun på grunn av svakhet. “Jeg skulle ønske jeg hadde min smålighet og på størrelse med en seks fots mann.”

Den beskjedne og overdrevne kulden til De Funès ser ut til å gi vinger til Bourvil, som blir involvert i en annen historie, historien om en musikervenn, som eier en flott amerikansk bil. Din? Gå en tur med vennene dine, se en 2-kanal, hold deg i forkant og kjør sakte, til sjåføren av den lille Citroënen blir irritert. I det øyeblikket går en av passasjerene i den store bilen bak, dropper buksene og teiper setet sitt til bakvinduet for å være godt synlig for den lille familien i 2ch. Anekdoten får ikke Funès til å le i det hele tatt, for høflig og for lite uttrykksfull for denne humoren. På 4 minutter viser to veldig forskjellige og like kjære menn, White Clown og August Clown, to motsatte måter å nærme seg komedie på, to like talentfulle måter.