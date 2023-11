Nike Air Jordan 1: Den populære modellen faller i 3 forskjellige par

Air Jordan 1 har en spesiell plass i moteverdenen. Denne tidløse sneakeren er en klassiker fra det urbane universet og finnes i flere modeller. Vi introduserer 3 par Air Jordan 1s til lave priser Nike butikk.

Air Jordan 1 joggeskoene ble opprinnelig designet for den legendariske basketballspilleren Michael Jordan. Disse skoene kombinerer stil og ytelse. De har et ikonisk design og førsteklasses skinnkonstruksjon som sikrer holdbarhet og komfort. Takket være deres allsidige design og attraktive fargekombinasjoner er Air Jordan 1 egnet for ulike klesstiler. Denne modellen lover optimal demping for daglig fotstøtte. Dessuten gjør de tidløse linjene den til en sneaker med en ikonisk stil som har krysset generasjoner og som fortsetter å fengsle joggeskoelskere og basketballfans over hele verden. Denne skoen er tilgjengelig i forskjellige modeller. Du kan også finne flere par Nike Air Force 1 til lave priser på Nike Store, merkets offisielle nettbutikk. Tilbud er på vei nå.

3 par Air Jordan 1s til lave priser

Hos Nike Store er Air Jordan 1 Retro High OG merket ned til 125,97 euro i stedet for 179,99 euro. Denne modellen kombinerer den klassiske silhuetten til Air Jordan 1 og det mest legendariske elementet til Air Jordan 3. Svart, hvitt og teknisk grått gir en nøytral og moderne fargetone, mens førsteklasses materialer gjør den til en slitesterk sneaker.

Klikk her for å dra nytte av Air Jordan 1 Retro High OG-tilbudet i Nike Store

Nike tilbyr Air Jordan 1 Zoom CMFT 2-skoen for €118,97 i stedet for €169,99. Dette paret har Jordans signatur Formula 23 myk semsket skinn og skum. Nike Air-teknologi absorberer støt med hvert trinn. Vampen og beinet mykner over tid på linje med foten.

Klikk her for å løse inn Air Jordan 1 Zoom CMFT 2-tilbudet i Nike Store

Air Jordan 1 Mid SE er rabattert til 97,97 euro i stedet for 139,99 euro i skobutikken. Dens semsket skinn og lerret er en garanti for holdbarhet og struktur. Yttersålen i gummi er slitesterk og gir utmerket grep på mange overflater.

Klikk her for å dra nytte av Air Jordan 1 Mid SE-tilbudet i Nike Store

Oppgitte priser er veiledende og kan endres. LaDepeche.fr kan tjene en provisjon ved kjøp på en partnerside.