Nikos Aliagas forlater «50 Million Inside» på TF1: «A big part of my life»

Alle gode historier tar slutt. Og en som forbinder Nikos Aliagas og magasinet 50 minutter inn Etter 16 år vil TF1 snart avvikles. I et eksklusivt intervju med puremedia.com, kunngjorde hovedankeret til den private kanalen at han sluttet fra showet til People lørdag ettermiddag. Årsaken til dette avviket? Neste sesong lover å bli travel. «Den har modnet og vært gjennomtenkt i lang tid. Etter avtale med arbeidsgiverne mine har jeg bestemt meg for å slutte siden 2023/2024-sesongen min vil bli fullpakket med nye sesonger. Nakshatra-akademiet Og stemme, forklarer han til franske medier. «50 minutter inn Programmet jeg har presentert for lengst i min karriere. Det er en stor del av livet mitt. Jeg sier til meg selv å vite hvordan jeg skal krysse armene og gjøre det når jeg kan. Jeg liker å fokusere på utfordringer for min retur til lørdagskvelder. I tillegg stemmen Og dette Star Academy, Det er NRJ Music Awards, Årets sangetc«

Programlederen sier ikke å forlate bladetEthvert snev av bitterhet«Derimot»Med glede«. I tillegg til de andre TV-programmene sine, ønsker Nikos Aliakas nå å vie seg til sin lidenskap for fotografering. «I 16 år har jeg sendt lørdager klokken 17.50 og igjen klokken 13.00. Det er mye. Jeg vil ta meg tid til meg selv, fokusere på andre ting og forbedre mer og mer det jeg gjør rundt fotografering.« Han er sikker: showet vil fortsette uten ham. «Hun vet hvordan hun skal tilpasse seg tiden, han sa. «Jeg gjorde min del, og ungen er nå tenåring. Jeg tror jeg har lagt inn DNA-et mitt der og nå må du la tenåringen vokse opp og hun må bli voksen.« READ Fodal beklager støtten til Nicolas Sarkozy Hvis tilretteleggeren ikke ønsker å kommentere et mulig etterfølgernavn («Det er ikke dette jeg sier. […] Du eier ikke programmene du leverer«, sier han.), innrømmer at han er «flink” kommandoer skal gis 50 minutter inn Vil ha en jente. «Når jeg er borte Det er cantaloupe Etter åtte år hadde jeg gleden av å overlate til Alessandra Sublette. Det er også bra å ha kvinnelige karakterer på lufta, men det er opp til kanalen å bestemme.«