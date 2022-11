Nikos Aliagas skadet på midtbanen for Star AC: «Alt er bra» | TV

Hendelsen skjedde på slutten av showet. Da Nikos Aliakas annonserte programmet for andre del av kvelden, møtte han en noe smertefull uventet hendelse. «Jeg tok et mikrofonskudd i tannen min», begynte programlederen. Ute av stand til å si et ord på grunn av smerten, ba TF1s stjerne Karima Charney om å ta seg tid til å gjenopprette sansene.

«Jeg fikk akkurat et mikrofonskudd. I spenningen var det noen som dyttet meg,» forklarte Nikos etter at smertene gikk over. «Men jeg har en hard tann på mikrofoner, ikke bekymre deg», spøkte han og beroliget publikum.

Men rekken har tilsynelatende ikke gått upåaktet hen. Internett-brukere hånet Nikos og ulykken hans på sosiale nettverk. Noen er ikke overrasket over hendelsen, og tror at programlederen «alltid holder mikrofonen veldig nær munnen».

RTL-journalist Hortense Crebin spurte også: «Prøvde noen å trekke frem det øyeblikket Nikos tok mikrofonen til tennene? For her har vi en legendarisk gif for det neste tiåret av #StarAcademy». En av radiokollegene hans svarte: «Det er en gave» og ga ham et videoutdrag.