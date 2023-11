Nina Bincharone er «i sjokk» etter å ha kvalifisert seg til den prestisjetunge Grand Prix-finalen!

Dette er historie! Så to belgiske skatere skal konkurrere i Grand Prix-finalen i Beijing i begynnelsen av desember. Denne lørdagen slutter Nina Pinzarone seg til Lona Hendricks som en av de seks heldige vinnerne som tok hjem sin beste tredjeplass i Japans Grand Prix.

I Osaka ble den unge kvinnen fra Brussel, med totalt 194,66 poeng, slått av to amerikanere, Ava Marie Ziegler (200,50) og Lindsay Thorngren (198,73), men hun sørget for det essensielle.

«Før sesongen trodde jeg ikke at jeg kunne kvalifisere meg til Grand Prix-finalen. Jeg er i sjokk. Selvfølgelig, etter min andreplass i Frankrike, visste jeg at det var en sjanse. Jeg var litt nervøs før dette skøytet. Lørdag. Jeg vet at andre skøyter bra. Men når jeg først var på isen, følte jeg meg bra. Til finalen må jeg rette opp de små feilene mine. Jeg føler meg veldig spent. Det er flott, for første gang i historien har to belgiere kvalifisert seg for denne finalen.»

Nina Bincharon i sine arbeider i snøen…

En nydelig bursdagsgave til Nina, som feiret 17-årsdagen sin fredag ​​sammen med treneren sin Anse Bokland.

«Jeg har aldri feiret bursdagen min på et slikt arrangement, og jeg visste ikke hvordan det ville gå. Men det var flott. Jeg dro ut for sushi fredag ​​kveld. Når du er i Japan på bursdagen din, må spise sushi. Og det er en av favorittmatene mine.

På slutten av seks runder med Grand Prix (USA, Canada, Frankrike, Kina, Finland, Japan) i de siste tre japanske kvinner, Kaori Sakamoto (dobbel verdensmester), Hana Yoshida og Rion Sumiyoshi, en amerikaner, Isabeu Levito, og … to belgiere. , Lona Hendrix og Nina Pinzarone.