Nintendo advarer mot farlig bruk av eldre DS- og Wii-adaptere

Disse enhetene, som er mer enn 10 år gamle, er foreldet sammenlignet med bruken de ble brukt til.

For å lette Internett-tilkobling Nintendo DS og Nintendo WiiI henholdsvis 2005 og 2008 ga maskinvareprodusenten ut to adaptere som over tid viste seg å være usikre. Dette er ikke uvanlig, ettersom teknologien utvikler seg og med det ugjerningsmenn, så disse enhetene kan ikke brukes i dag. Derfor ga Big N ut en advarsel.

Dette er en melding fra Nintendo Japan for brukere som fortsetter å bruke Nintendo Wi-Fi USB-kontakt (NTR-010) eller Nintendo Wi-Fi-nettverksadapter (WAP-001). Ifølge selskapet bruker de ikke bare en nå foreldet algoritme for Wi-Fi Protection (WEP), men de er også sårbare for en feil som angripere kan utnytte.

«Vi oppfordrer kunder som for øyeblikket bruker produktet til å slutte å bruke umiddelbart og bytte til en kommersielt tilgjengelig nettverksenhet,» sa Nintendo. Men siden de har eksistert i årevis, forvent at svært få brukere fortsatt bruker disse «piggene», men det er alltid en god idé å ha denne advarselen i bakhodet.

