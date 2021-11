Nintendo erkjenner Joy-con-drift-problemet (halvhjertet).

Til tross for mange klager fra spillere Nintendo har ikke offisielt godkjent Joy-Con Drift. Men når Switchs femårsjubileum nærmer seg, går selskapet med på å oppgradere kontrollerene. Dette tyder på at det faktisk var et problem som skulle løses.

Som en påminnelse, Joy-con drift er et problem som påvirker bryterkontrollere, Forårsaker uønskede bevegelser i spill. Den nåværende driften siden konsollen ble introdusert ville blitt løst med bruken av OLED-bryteren. Duck Bowser, administrerende direktør for Nintendo i USA, forklarer dette til våre kolleger på The Verge.

“Vi fokuserte på konsoller som folk sendte tilbake til oss, og mer Når det kommer til Joy-Con, har vi fortsatt å gjøre generelle forbedringer, inkludert den analoge pinnen. Den siste versjonen av konsollen, Nintendo Switch OLED, har den samme omarbeidede analoge pinnen, som nå er tilgjengelig på de nye Nintendo Switch- og Nintendo Switch Lite-modellene.”