nintendo-forskjell

etter de to Min helts rettferdighet, Bandai namco bestemte seg for ikke å bli der med videospill basert på manga-universet min helt akademia laget av Kohei Horikoshi og studio anime Bein, da et nytt spill ble avslørt i den siste utgaven av magasinet. ukentlig hopp. Denne gangen er det en battle royale som vil være tilgjengelig i gratis å spille (gratis, men med kjøp i appen derfor), hvis lansering er planlagt, foreløpig på en ukjent dato, på nintendo-bryter, spillstasjon 4, xbox EN Y personlig datamaskin.

Har krav på My Hero Academia: Ultra Rumble (“Academy” vil helt sikkert bli pensjonert i Vesten, slik tilfellet var med My Hero One’s Justice), vil det være spillbar opptil 24 og derfor vil det legges vekt på action og flerspiller. Vi har ikke flere detaljer for øyeblikket, men noen bilder fra Weekly Jump-artikkelen viser de første bildene som kommer opp på My Hero One’s Justice. som for Dragon Ball: The Breakersdet blir en lukket betatest som vil tillate spillet å bli testet for første gang i en utviklingsversjon for å la utviklerne samle inn tilbakemeldinger fra fansen og deretter forbedre spillet, og alle detaljene vil bli avslørt på det offisielle nettstedet som vil bli til denne adressen. For øyeblikket har Bandai Namco ennå ikke offisielt presentert spillet på Internett, og vi vet ikke om det vil bli lokalisert. Uansett, vi holder deg oppdatert.

