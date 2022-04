nintendo-forskjell

capcom han kommuniserer ofte om salget av sine populære seriespill, som nylig de forskjellige nivåene nådd monsterjeger stige (8 millioner i januar i fjor), men med respekt, for eksempel til sagaer som ess advokat, informasjonen er mye sjeldnere. Det kan imidlertid være unntak avhengig av milepælene og historien til spillene, siden vi har nylig lært den salgssammenstillingen The Chronicles of the Great Lawyer Ace sikker Nintendo Endring, spillstasjon 4 Y datamaskin (damp) har over 500 000 eksemplarer over hele verden. Capcom er synlig stolte av dette, siden som jeg forklarte rett før, er det sjelden man har informasjon om salg av serier som ikke når opp i millionklassen. Også den vestlige ankomsten til The Great Ace Attorney (som ble oppkalt utelukkende etter dens japanske tittel, Dai Gyakuten Saiban, i flere år på Nintendo-Difference, da lokaliseringen ikke var planlagt under utgivelsen av de originale spillene på 3DS og iOS /Android ) var en viktig begivenhet, den ble etterlengtet, og denne informasjonen om salget kommer derfor for å bevise det nok en gang. I denne anledning en spesiell illustrasjon av karakterdesigneren Kazuya nuri ble delt:

På dette tidspunktet har vi ingen informasjon om fremtiden til The Great Ace Attorney, annet enn en offisiell undersøkelse som ble utgitt da The Great Ace Attorney Chronicles ble utgitt, noe som antydet at et nytt spill kunne se dagens lys. Det faktum at Capcom bestemmer seg for å kommunisere om salget av samlingen kan gi håp. Et vedlegg til The Great Ace Attorney ble også vist for flere måneder siden da Ace Attorneys 20-årsjubileum ble annonsert (se vår artikkel). Det vil også være symfonikonserten 7. mai 2022 hvor vi forestiller oss at The Great Ace Attorney vil være representert. Interessant nok, en av komponistene til The Great Ace Attorney, Hiromitsu Maebahar Han jobbet nylig med lydsporet for Pokémon Legends: Arceus. For mer informasjon om The Great Ace Attorney Chronicles, kan du sjekke hele artikkelen vår til denne adressen.