nintendo-forskjell

nyhetene rundt Pokemon VI GÅR har vært relativt rik de siste dagene, mellom ankomsten av viktige endringer for mega evolusjonden første informasjonen om Pokemon GO Fest 2022 og kunngjøringen av hendelsene i mai måned. Det er allerede en ny begivenhet knyttet til modifikasjoner for mega evolusjonmarkerer ankomsten av mega kenguru. Snart vil vi kunne oppdage MegaLatios Y MegaLatios i spillet takket være en ny begivenhet og Alola Racaillou vil være stjernen samfunnsdag mai. I tillegg til å ha mye informasjon om Pokémon GO Fest 2022, er billetter nå tilgjengelig for kjøp i spillet til prisen av €16,99.

Pokémon Aerial Adventures

Fra tirsdag 3. mai 2022 kl. 10.00 til søndag 8. mai 2022 kl. 20.00 (lokal tid)







Mega evolusjon endres







Reflekser De fleste megaraidene vil være mer tilgjengelige. Nå kan du delta i en liten komité!

Du vil kunne Mega Evolve Pokémonen din fra Raid Setup- og Battle Setup-skjermene.

Pokémon som allerede har Mega Evolved vil nå ha en ekstra visuell effekt lagt til informasjonssiden deres for å minnes denne betydningsfulle prestasjonen.

Vi legger til meganivåer og endrer måten megaenergi brukes på.

MEGA MESTERY: Vi introduserer Mega Levels Å hjelpe en Pokémon til å vokse er hele poenget med å bli en Pokémon-trener. For å støtte deg i denne oppgaven, inviterer vi deg til å oppdage en ny metode basert på Mega-nivåer! Hver gang du Mega Evolve en Pokémon, vil Mega Level øke. Du vil få flere bonuser hver gang en Pokémons Mega Level når en milepæl, og disse bonusene vil forbli aktive så lenge Pokémonen din er Mega Evolved. Hvert Mega-nivå er fylt med ulike bonuser som vil variere fra Pokémon til og blir mer interessant etter hvert som en Pokémons Mega-nivå øker. Eksisterende obligasjoner Motta mer godteri når du fanger en Pokémon av samme type som din Mega Evolved Pokémon.

Angrep med en Mega Evolved Pokémon i en Raid- eller Arena-kamp, ​​og angrep fra andre Treners Pokémon som deltar i den samme kampen vil gi mer skade. Hvis angrepet som brukes er av samme type som din Mega Evolved Pokémon, vil skaden være enda mer ødeleggende. nye bonuser Økt sjansen for å få en XL Candy når du fanger en Pokémon av samme type som din Mega Evolved Pokémon.

XP-boost når du fanger en Pokémon av samme type som din Mega Evolved Pokémon.

En Pokémons hviletid reduseres etter hvert som Mega-nivået øker.

FLERE MEGA MOMENTS: En engangskostnad for Mega Evolve Pokémon Med denne oppdateringen, hvis Pokémonen din allerede har Mega Evolved én gang, vil du kunne Mega Evolve den igjen uten å bruke Mega Energy! En Mega Evolution utmatter Pokémonen din. Det vil ta tid før det kan Mega Evolve igjen. Etter at hviletiden har gått, vil du kunne Mega Evolve igjen uten å bruke Mega Energy.

Du kan bruke Mega Energy til å forkorte en Pokémons hviletid. Megaenergien som kreves for å Mega Evolve en Pokémon vil avta etter hvert som Pokémonens hviletid blir kortere.













Dev Diaries: Mega Evolutions og Mega Raids-oppdatering

I tilfelle du ikke visste det, er Mr. Ibe Owunwanne (Pokémon GO-produktsjef) stjernen i vår siste «Utviklerdagbok». Sørg for å sjekke ham ut for å finne ut hva han synes om denne oppdateringen!







Mega Evolution Change Event

mai Samfunnsdagen

Første informasjon om Pokémon GO Fest 2022

Pokémon GO Fest feirer vennskap og fellesskap. Den perfekte muligheten for den mytiske Pokémon Shaymin, Gratitude Pokémon, til å dukke opp i år! Bli med trenere fra hele verden lørdag 4. juni og søndag 5. juni 2022 for å låse opp belønninger, tjene bonuser og mer.

På den andre dagen av arrangementet vil en viss Pokémon debutere i Pokémon GO i Five Star Raids. For å hjelpe dem med å fullføre denne nye utfordringen, vil billettinnehavere kunne motta opptil ni gratis Raid Pass ved å spinne Arena PhotoDiscs.

Billetter til Pokémon GO Fest 2022 er tilgjengelig for €16,99 og inkluderer tilgang til arrangementet på lørdag og søndag. Hver dag vil by på en annen opplevelse, og for første gang i en Pokémon GO Fest, vil en spesiell finalebegivenhet bli holdt lørdag 27. august 2022! Alle trenere som kjøper en billett til Global Event i juni vil motta en billett til Final Event uten ekstra kostnad.