Nintendo-forskjell

Ingenting stopper gruppen Lego Og Nintendo For deres samarbeid dedikert til universet super Mario. Etter settet Forhindre? Lego Super Mario64 Utgitt forrige måned, Nintendo og LEGO Group har avduket pakker for Halloween Luigis hus, Direkte inspirert av serien som startet på GameCube, Tilgjengelig fra 1. januar 2022. Totalt blir det tre nye pakker: Laboratorieutvidelsespakke Og ectoblast (24,99), Stiller inn utvidelsesporten (39,99) og Ghost Disappearance Expansion Gallery (€ 79,99). For å spille med disse settene må du eie en av startpakkene som allerede er utgitt med Mario eller Luigi.









Disse nye samlingene vil helt sikkert inneholde flere karakterer fra Luigis herskapshus: King Boo, ektocian, mr. Maris, padde eller blomst. Det første settet inneholder spektroflash-kompatible ektoblaster. For å aktivere ektoblasten må du trykke på mekanismen, deretter fange gullmonsteret og samle myntene i laboratoriemaskinen. Selvfølgelig vil det oppstå nye interaktive utfordringer og situasjoner, der vi kan diskutere med læreren K. Dastroff Og se på medisinene hans. Målet er alltid å samle så mange mynter som mulig. Vær oppmerksom på at alle disse nye samlingene er kompatible med tidligere utgivelser, inkludert miniatyrer.

Liste over nye samlinger med engelske navn: