Nintendo introduserer et Augmented Reality-spill som får deg til å gå

Etter suksessen med Pokemon Go, har Nintendo slått seg sammen med Niantic for å tilby en av sine eiere utvidet virkelighet.

Blomstenes vei

Pygmy Blooms idé er enkel: gå for å samle frø, gå til Pygmy (ved å stable trinn) og forlat blomsterstien.. Alt som Pokémon Go er i utvidet virkelighet. Dette lar andre spillere “se” sporet av blomstene dine. Da kan du selvsagt oppgradere din Pikmin, men fremfor alt kan du friske opp dagen i appen ved å gå gjennom stedene du gikk gjennom i videoen designet for deg.

Kort sagt, du vil forstå det, Pigmin Bloom er ikke et spill, Men en passiv opplevelse inspirert av rettighetene skapt av Shigeru Miyamoto. For øyeblikket i bruk er Pikmin Bloom tilsynelatende gratis og tilgjengelig på iOS og Android.

Men kan «spill» gjøre det bedre eller gjøre det samme som Pokémon? Ingenting er sikkert. Etter suksessen til Niantic har andre spill med utvidet virkelighet som Harry Potter: Wizards Unite, Minecraft Earth (allerede kansellert) og Transformers: Heavy Metal blitt utgitt på mobil, men de har aldri vært suksessrike.

Gir en annerledes opplevelse, “bare” å gå ut av huset ditt, Nintendo og Niantic kan lykkes med å forføre vanlige spillere. Uansett, det koster ingenting å prøve, og barrierene for å sette kjepper på hjulene til begge selskapene kommer ikke lenger (forhåpentligvis).