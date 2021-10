Nintendo introduserer nytt Augmented Reality-mobilspill

Niantic, utgiveren av det japanske selskapet Nintendo og det berømte «Pokemon Go», introduserte tirsdag et nytt mobilspill i utvidet virkelighet med et lignende konsept kalt «Pigmin Bloom».

Den vil være basert på verden av pygmé-skapninger, halvt dyr og halvt plante, oppdaget av Nintendo-legenden Shigeru Miyamoto for tjue år siden, og er et sjeldent skritt for et selskap som er vant til å fjerne karakterene sine fra tradisjonelle konsoller.

“Det representerer et sterkt og pågående partnerskap med Nintendo,” sa John Hanky, grunnleggerpresident av Niantic, og avslørte spillets første utseende.

I følge dataanalyseselskapet SensorTower har Niantic og Nintendo gått sammen om det gratis-å-spille smarttelefonspillet «Pokémon Go».

Utgitt i 2016, er det fortsatt “navet i det globale mobilvideospillmarkedet”, ifølge Censor Tower, som “konstant oppdaterer” og “samler stadig nye Pokémon”.

Begge selskapene ønsker å reflektere denne suksessen med «Pigmin Bloom», der spilleren må gå for å dyrke figurer som små, animerte planter.

For å oppdage frø eller samhandle med duer, bruker spillet smarttelefonkameraer og utvidede virkelighetsfunksjoner.

Augmented reality, filmet live med enhetens bakkamera, lar deg overdrive bilder og animasjoner på smarttelefonens skjerm i spillerens virkelige miljø.

“+ Pigmin Bloom + er designet for å gjøre utendørstid som din daglige tur morsommere og morsommere,” sa John Honkey.

“Personlig holder min daglige tur meg aktiv og intelligent gjennom galskapen jeg har opplevd i halvannet år,” la han til.

Gratisspillet «Pigmin Bloom» har blitt lansert i App Store og Google Play Store i Australia og Singapore, og vil snart være tilgjengelig i andre land.

Nintendo har introdusert et dusin mobiltitler de siste årene, for eksempel “Super Mario Run” (2016) eller “Mario Kart Tour” (2019).