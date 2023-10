Nintendo kan gi ut nyinnspilling av The Legend Of Zelda-spillet på Nintendo Switch innen slutten av året – rykter

Dette er et rykte som har kommet på internett nå. Nintendo En overraskelse i siste øyeblikk venter oss med utgivelsen av en nyinnspilling av spillet «by surprise» (eller nesten). Beskrivelse av Zelda Før slutten av året. Ryktet startet Sosiale nettsteder av forskeren Dr. Sergan Toto som la ut en kryptisk tweet som hevdet at en nyinnspilling av Zelda-spillet var planlagt 2023 . Tweeten ble slettet, men uansett startet ryktet.

Så sikkert, ved første øyekast, tenk deg det Nintendo Så et Zelda-spill uten fanfare kan virke malplassert. Siden en gang allerede, Nintendo Det er vanlig å gjøre det. Metroid Prime remasteretGjenstanden for lange rykter, var endelig formalisert og startet umiddelbart De 9. februar På toppen av deteShop Før den ble utgitt i en eske versjon En måned senere (Se Her) Samme for meg Pikmin 1 Og Pikmin 2 Publisert påeShop Med en gang Etter Nintendo Direct 21. juni Før du havner i en pakke i butikken Etter 2 måneder . Og vi merker det Nintendo Tilbyr minst ett nytt spill per måned, ingen titler Nintendo Ikke planlagt desember …

Selvfølgelig, hvis vi vil tro det, tenker vi på porter av nyinnspillinger først Wee U, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD Og The Legend of Zelda: The Wind Waker HD De som har vært Flere måneder allerede (Ikke si år ) er gjenstand for uopphørlige rykter og er veldig «åpenbare» nyinnspillinger. Men tydeligvis er alt mulig, spesielt siden det bare er et rykte.

Ikke la det stoppe deg fra å uttrykke deg selv i kommentarfeltet hvis du tror (eller håper) på utgivelsen av nyinnspillingen. Beskrivelse av Zelda Innen utgangen av året. Vi må innrømme at dette definitivt ville vært en nydelig julegave.

