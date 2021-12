Nintendo-lederen sier at Nintendo Switch-mangelen vil fortsette til 2022

Hvis du tror det vil være enkelt å få Nintendo Switch neste år, senk forventningene dine. I et nylig intervju med den japanske avisen Kyoto Shimpan advarte Nintendo-formann Shundaro Furukawa om at brytermangelen ville fortsette inn i 2022. Den “globale halvledermangelen og logistiske økningen” vil fortsette å vokse. Furukawa sa at det ville påvirke forsyningen i fremtiden.

Gjør deg klar for Nintendo Switch-mangelen i 2022

Noen som eier Nintendo Switch Light Coral. Bildekilde: Amazon

Dette burde ikke komme som noen overraskelse for de som leter etter neste generasjons spillkonsoll. Det er nesten umulig å finne PS5 siden den ble lansert i fjor høst. Å finne Xbox Series X eller Xbox Series S har blitt litt vanskelig. En stund var byttet relativt rikelig, spesielt sammenlignet med konkurrentene Sony og Microsoft. Denne stillingen eksisterer ikke lenger.

Populære forhandlere som Best Buy, Target og GameStop selger alle utenfor standard Nintendo Switch-modellen. Den dyreste OLED-modellen ser ut til å være på lager fra tid til annen, men kun hos utvalgte forhandlere. I mellomtiden, hvis du har vært i Nintendo Switch Lite-markedet, er du heldig. Men du kan ikke være for interessert i å velge farger, for jeg fant bare korallfarge.

Hvis du har sett Nintendos økonomiske resultater det siste kvartalet, vet du kanskje at dette er et potensielt utfall. Her er hva selskapet sa forrige måned:

For Nintendo Switch-maskinvare har vi redusert den fra 1,50 millioner enheter til 24,00 millioner enheter. Vår eksportprognose for andre halvår er nedjustert på grunn av endringen i produksjonsplanen vår som følge av den globale halvledermangelen. På den annen side har vi revidert prognosen for Nintendo Switch-programvare fra 10,00 millioner enheter til 200,00 millioner enheter basert på første halvdel av virksomhetens ytelse.

Hvordan vil 2022 se ut for Nintendo?

Selv om Nintendo vet at det vil bli mangel på maskinvare, er selskapet trygge på spillsalg. Metroid Dread ble det bestselgende spillet i eierhistorien i ukene etter lanseringen forrige måned. I tillegg er Pokmon-remakene Brilliant Diamond og Shining Pearl de tredje bestselgende spillene i november. Et annet byttespill, Mario Party Superstars, ble nummer seks.

Nintendo er definitivt klar for 2022. I slutten av januar konverterer Pokemon Legends: Arceus det første åpne verden Pokemon action RPG-spillet. Neste år får vi også oppfølgere til The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon og Bayonetta. Og Nintendo sier at et helt nytt Kirby-spill er på vei for 2022. Hvis alle disse kampene starter neste år, vil det være en stor sak.

Den dårlige nyheten er at hvis du ikke allerede har en bytte, vil du ha vanskelig for å få en når som helst. Hvis du faller inn i denne kategorien, bør du følge nøye med på NowInStock.net. Siden sjekker stadig forhandlernes beholdning, og hvis du er flittig vil du kunne finne en bryter lenge før.