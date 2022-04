Nintendo presenterer en ny trailer … med ny mekanikk og karakterer

Fire Emblem Warriors: Three Hopes er en original historie satt i Fire Emblem: Three Houses-universet og utgitt på Nintendo Switch 24. juni 2022. April har hovedpersonen Shez og hennes mest fryktinngytende fiende, Ashen Demon, som i tillegg til kjente karakterer og nye spillelementer.

Hva å forvente?

I dette nye eventyret vil de fremtidige herskerne over de tre maktene som styrer Fódlan møte Shez, en leiesoldat med et oppdrag. Hvordan vil dette tilfeldige møtet forandre fremtiden til kontinentet? Spilleren vil legemliggjøre Shez i en helt ny historie med tre forskjellige handlingslinjer.

I Fire Emblem Warriors: Three Hopes vil spillere kunne utforske leiren og samhandle med sine allierte før de går i kamp. Det vil være mulig å trene, spise og snakke sammen, for å styrke båndene mellom karakterene og låse opp nye evner som er i stand til å snu en kamp.

Mens de møter horder av fiender, vil spillere kunne kommandere sine allierte i sanntid. Visse strategiske mekanikere fra Fire Emblem: Three Houses, for eksempel Wizards, kommer også tilbake. Veivisere kan beskytte spilleren og hjelpe til med å slippe løs kraftige teknikker kalt Partner Special Abilities.

Det vil være mulig å dirigere styrkene dine på kartet mens du holder øye med målene. Du kan også dra nytte av flere arrangementer, inkludert utseendet til sjekkpunkter eller Annas butikk, som selger verdifulle gjenstander.

Spillet gir deg muligheten til fritt å endre karakterklassen for å forberede deg på en konfrontasjon. De unike egenskapene til de forskjellige følgesvennklassene kan brukes til å lage mange taktiske kombinasjoner.

The Fire Emblem Warriors: Three Hopes Limited Edition vil bli utgitt 24. juni 2022, sammen med standardversjonen av spillet, og vil inkludere en kunstbok, et tøykart over Fódlan, et sett med fem akrylfigurer og et spill med postkort. , samt spillkortet.