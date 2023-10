Nintendo reduserer nettspill og alle nettfunksjoner fra 3DS- og WiiU-spillene sine

Selv om Wii U og 3DS ble erstattet av Switch i 2017, er deres nettbaserte tjenester fortsatt tilgjengelige. Men alle gode ting må ta slutt…

Hvis Nintendos to første åttendegenerasjonskonsoller led litt med svært blandede salgstall, hadde de likevel godt av, spesielt når det gjaldt 3DS, fra et fortsatt aktivt spillerfellesskap. Og de har rett til mange flere nettfunksjoner.

Selv om det er usannsynlig at mange tredjepartsutgivere vil opprettholde sine servere og andre nettbaserte tilkoblingstjenester på disse to konsollene i flere år, for Nintendo, vil dette avsluttes tidlig i april 2024.

Mens det japanske selskapet har satt en stopper for alle nettjenester basert på 3DS og Wii U, er det et bemerkelsesverdig unntak for Pokémon. Dermed vil Pokémon Sun, Moon, Ultra-Sun og Ultra-Moon-spillene beholde sin Pokémon Bank-tjeneste, og Poké Transfer vil opprettholdes. I hvert fall foreløpig, for også de vil stå overfor en pause i mer eller mindre lang tid.

Den uunngåelige slutten av syklusen for to konsoller med kortere tilgjengelighet enn vanlig…

