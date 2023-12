Nintendo Switch: Denne sportsvesken er priset for å holde hele familien underholdt

Lyst til å gi en fin julegave? På slutten av året vil Cdiscount være å finne i en pakke med mange fordeler, inkludert Nintendo Switch, når den faller under 280 euro.

En ny spillkonsoll vil alltid bringe et smil på ansiktet når den pakkes ut under treet. Hvis du vil unne deg selv til jul, koster Nintendo Switch-sportsspillet €279,99 hos CDCount.. Men det er ikke alt, siden det også inkluderer et 3-måneders Nintendo Switch Online-abonnement. Den kan leveres hjem til deg gratis, og kan også avsløres for de med et ubegrenset Cdiscount-abonnement. Du kan teste tjenesten gratis i 6 dager før du utvider den for 29 euro per år.

Oppdag alt i denne Nintendo Switch-pakken

Nintendo Switch var og er fortsatt en verdensomspennende suksess takket være det unike konseptet og katalogen med spill. Prinsippet er å fungere som en hjemmekonsoll via en dock koblet til skjermen din, men også som en bærbar konsoll, best av alt, i form av et 6,2-tommers nettbrett, med et batteri som kan nå 9 timer. å bruke. Nintendo Switch Sports kan spilles alene med familie eller venner. Den tilbyr forskjellige idretter som fotball, tennis, golf eller bowling, slik at du kan konkurrere med mange mennesker. Spillet er basert på Joy-Con-kontrollere som nøyaktig sporer bevegelsene dine for tilfredsstillende simulering. Nintendo Switch er tilgjengelig på Cdiscount alene eller sammen med Super Mario Odyssey-spillet.

Klikk her for å benytte Cdiscount-tilbudet på Nintendo Switch + Nintendo Switch Sports Pack

Artiklene valgt ovenfor kan være gjenstand for godtgjørelse fra våre partnere.

Prisene som tilbys er veiledende og kan variere.