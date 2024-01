Nintendo Switch tok av i 2023, den virker ustoppelig mens du venter på Switch 2

Måneder går, men Nintendo Switch virker helt ustoppelig. Mens det er en nyinnspilling i horisonten (hvis alle ryktene skal tros), vil den smarte være den som kan ryste opp i Nintendos imperium.

Switch-fenomenet fortsetter

Hvis det er noe som ikke kan tas fra Nintendo, er det evnen til å fornye sin visjon om konsollenes verden med enkle ting. Vi skulle ønske at avdøde Satoru Iwata, avdøde president i det japanske firmaet, hadde nytte av denne stratosfæriske suksessen. Truffet av fiaskoen til Wii U, hadde selskapet mye å gjøre for å gjenvinne tilliten til spillfellesskapet. men de klarte å bevare sin filosofi om «lateral tenkning av foreldede teknologier» (arvet fra den emblematiske Gunpei Yokoi) for å vise en liten skatt av oppfinnsomhet.. Som det står, er Switch en nytolkning av Wii U, men uten sistnevntes feil og dens helt kolossale suksess er den ikke i ferd med å stoppe. Siste eksempel med Japan!

Selv om Nintendo Switch rangerer på tredjeplass blant de mest solgte konsollene gjennom tidene, har vi nettopp fått vite at den akkurat har passert … 130 millioner solgte maskiner. Det er fortsatt litt plass til å nå Nintendo DS og PlayStation (de er bundet med 155 millioner og en fordel for Sony-maskinen), men det er ikke umulig, selv om det vil bli komplisert med ankomsten av en neste maskin – som er nådd ny rekord. Og apropos rekorder, Nintendo Switch har blitt den konsollen som er vert for flest spill på et år! Informasjonen, gitt av Anthony Silva fra Circana-byrået, rapporterer… 2360 titler utgitt i 2023 på Nintendo Switch. Det er gigantisk! Selv om Steam forblir hode og skuldre over konkurrentene på alle plattformer med 14 000 spill utgitt på ett år, er det fortsatt rekord for en konsoll! Generelt, etter hvert som tiden går, avtar spenningen og spillene har en tendens til å avta. Ganske det motsatte av en Nintendo Switch med bemerkelsesverdig dynamikk. Under disse forholdene, er en Switch 2 virkelig nødvendig?

Nintendo Switch 2, virkelighet eller illusjon?

Nintendo Switch ble lansert i 2017 og vil nå sitt syvende leveår i 2024. I livssyklusen til en konsoll er dette ganske betydelig og det er ikke ubetydelig at det dukker opp rykter om en ny maskin på nettet. Men slik ting står, og med mindre du er en visjonær, er det vanskelig å se hvilke spaker Nintendo vil kunne trekke for å overgå den nåværende maskinen. Kyoto-selskapet har aldri vært i det teknologiske kappløpet, og hybridaspektet til Nintendo Switch passer perfekt med dens historiske filosofi. Derfor vil det være veldig interessant å oppdage hvilke nye funksjoner denne hypotetiske maskinen vil bringe (selv om vi mistenker at Nintendo har jobbet med den lenge) til en allerede veldig komplett konsoll. Når dette nye året begynner og Nintendo Switch fortsetter å være en suksess, ønsker vi å stille deg spørsmålet: hva forventer du av en Nintendo Switch 2? Nye spillfunksjoner? En teknikk på nivå med de mest moderne 3D-motorene? En annen ting ? Tastaturene dine!