NIO -aksjekurs: Hva du kan forvente av resultater fra andre kvartal

På NIO-dagen tidligere i år, presenterte selskapet sin første selvkjørende modell, NIO ET7. Selv om alle positive effekter bare kan gjenspeiles i første kvartal 2022, er det fortsatt en vekstkatalysator for å understøtte vekst på lengre sikt og takle konkurranse i EV-området. Når det er sagt, kan enhver forsinkelse i lanseringsplanen være en risiko for aksjekursen på kort sikt, med tanke på at stramme leveringsrestriksjoner kan resultere i en produksjonsflaskehals.

Risikoen for global chipmangel kan fortsatt være tilstede, med leveranser avtagende i juli fra forrige måned. Selv om de generelle billeveransene i andre kvartal fortsatt markerer en liten økning på 9% fra forrige kvartal, er den relativt liten sammenlignet med veksten i fjor. De siste billeveransene i juli markerer også første gang at konkurrentene, XPeng Inc og Li Auto, har overgått antallet leveranser.

Med dette i tankene vil markedene være oppmerksomme på deres fremtidige retning og forventningene er til en liten endring i situasjonen for forsyningsrestriksjoner i andre halvdel av 2021. Fraværet av optimistiske utsikter for mangelsituasjonen kan være en risiko for aksjekurs, spesielt i den svært konkurransedyktige EV -plassen, og konkurrentene puster deg ned i nakken. Leveringstallene i august vil bli fulgt nøye for å se om NIO kan gjenvinne sin lederposisjon blant trioen.