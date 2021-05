NIO Inc. (NYSE: NIO), Belway PLC (OTC: BMWYY) – Rapporter antyder at Tyskland kan være Neos neste stopp etter en tur til Norge

NIO Inc. (NYSE: NIO) bekreftet forrige uke at det ville avholde en pressekonferanse 6. mai for å kunngjøre planer om å komme inn i Norge.

Hvis man skal tro på rapportene, er de internasjonale ambisjonene til EV-produsenten mer enn bare å lande i Norge.

Hva skjedde: I følge kinesiske media autohome planlegger NIO å reise inn i Tyskland i andre halvdel av 2021 og deretter flytte til Storbritannia og andre europeiske land.

En tysk oppføring betyr at selskapet er klar til å tilby en tøff kamp for tyske bilprodusenter Bayeris MotoronWork ActionGelchetsoft (OTC: BMWYY) og Volkswagen A.G. (OTC: VWAGY).

Rapporten siterte imidlertid Hua som at Neo ikke har fullført modellene de planlegger å selge i disse markedene.

Selskapet vurderer også angivelig å bruke sin batterimodellmodell og strømkonverteringstjenester i Europa. Det har sett stor suksess i begge disse på det kinesiske markedet. Det avslører også andre viktige detaljer som distribusjon.

Hvorfor dette er viktig: Neo har funnet suksess i Kina som selger av førsteklasses elektriske biler, så selskapet har som mål å gjenskape denne suksessen i internasjonale markeder.

Selskapet hevder å ha den beste teknologien i forhold til produktplattformen og det autonome førerhjelpesystemet. Den sier også at den er aktiv i å implementere en rekke tjenester for å holde prisen på bilene konkurransedyktige.

Neos administrerende direktør William Lee sa i selskapets inntjeningssamtal for første kvartal at det er godt etablert i premium-segmentet, og at det for eldre bilprodusenter har en fordel når det gjelder teknologi.

Aksjene i Neo steg 2,18% til $ 39,84 på fredag ​​som svar på kvartalsresultatet.

