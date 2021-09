Nissan lanserer forhåndsbestillingsfase for Aria i Norge

Nissan åpner ordrebøker for hele sin elektriske snarveimodell Aria i Norge 9. september. Alle andre europeiske land forventes å følge etter i de “kommende månedene”. Distribusjonene er planlagt å begynne sommeren 2022.

“Nissan har ledet elektrifiseringsvirksomheten i over 10 år, og vi kan ikke vente med å få kundene bak hjulene til vår etterlengtede Aria,” sa Leon Dors, Nissans regionale senior visepresident for markedsføring og salg i AMIO. Ikke rart at denne modellen har eksistert så lenge.

Da Aria ble utgitt for første gang i juli i fjor, hadde Nissan kunngjort at den ville være på markedet i midten av 2021. Dette ble fulgt i juni i år av nyheten om at lanseringen av elbilmodellen ville bli forsinket med flere måneder på grunn av mangel på flis og bare ville være tilgjengelig i Japan fra “i vinter”. “Vi kunngjorde målet for et år siden i midten av dette året, men siden den gang har Covit-19 tatt lengre tid enn vi forventet, og det er et problem med halvledermangel,” sa Nissan-sjef Asako Hoshino til Bloomberg i juni.

På den tiden sa det at reservasjoner for Aria ville være tilgjengelige “senere i år” i Europa, USA og Kina. Nissan kunngjorde ikke i juni når den ville begynne distribusjonen til eksportmarkeder. Men det er nå klart at forhåndssalgsfasen for den japanske elbilen starter neste uke, først i Norge. I alle andre europeiske land vil forhåndssalgsfasen begynne “i de kommende månedene”. Imidlertid har det japanske selskapet ennå ikke angitt priser. Levering av de første kjøretøyene vil skje samtidig over hele Europa sommeren 2022.

nissannews.com