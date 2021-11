Nissan Qashqai Tekna Mild Hybrid 140 hk test: Teknologi og komfort når kombinert

Under panseret på vår Qashqai Tekna-motor med 6-trinns manuell girkasse finner vi en 140 hk 1,3 liters firesylindret turbobensinmotor med 240 Nm dreiemoment, det samme som den gamle Qashqai-motoren, Renault Kadjar og Megane. Denne motoren er ledsaget av mikrohybridisering med tillegg av et 12-volts batteri i stedet for 48-volt. Dette valget gjorde det mulig å fokusere på å gå ned i vekt.