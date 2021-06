‘Nixon på stylter og steroider’: Watergate-advokat graver seg inn i den nye Trump-skandalen

John Dean, tidligere rådgiver for Det hvite hus under president Richard Nixon, har sagt at Trump Judicial House Investigative Committee i hemmelighet innhenter demokratenes smarttelefondata om “Nixon på stylter og steroider.”

Dean, som henvendte seg til Nixon på grunn av Watergate-skandalen, fortalte CNN at rettsvesenets handlinger under tidligere president Donald Trump var verre enn det Nixon hadde gjort.

“Nixon har ikke den slags rettsvesen,” sa Dean. Han avslørte senere hvordan Nixon-administrasjonen reagerte på lekkasjen av Pentagon-papirene. Diverse dokumenter avslørte detaljer om amerikanske politiske og militære aktiviteter i Vietnam.

“Jeg fikk en samtale dagen etter at han fant ut av det ovale kontoret at justisdepartementet kunne føre en straffesak for dette. Da han ble ringt, fant han et kort svar om at de kunne, men de ville ikke gjøre det,” sa Dean sa. Kunne ikke brukes. “

Trump spurte CNN-presentatør Erin Burnett Dean om DOJs handlinger “gikk utover det Nixon gjorde.”

“Det er utenfor Nixon, ja,” sa han. “Det er Nixon i stylter og steroider.”

Trumps justisminister, Bill Barr, sa at han var “veldig villig til å by.” Notatet han skrev for å få jobben sier: ‘Jeg er klar til å oppfylle presidentskapet ditt som et monopolledende presidentskap’, dvs. det er ingen barer. ‘Gå dit du vil. Jeg tror du er kongen. “Han gjorde det.”

“Vi vet nå at det er utallige eksempler på begreper som han var villig til å bryte,” sa Dean. Imidlertid skjønte han at dette kunne være for langt unna. Han kan ha sett signaturen på veggen før resten sa at denne mannen aldri kom til å være enig, og at han ikke var klar til å reise dit, ”sa Dean og la til at Barr nektet å støtte Trumps ubegrunnede konspirasjonsteori om valg. . Stjålet fra ham.

“Jeg tror Bill Barr må vitne,” sa Dean. “Jeg er overrasket over at rettsvesenet ikke ga ut en uttalelse … Jeg håper de gjør sine handlinger sammen fordi det ville være så irriterende.”