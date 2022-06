No Man’s Sky vil lande i Sveits i oktober

Og den gode nyheten er at alt innholdet som har blitt lagt til de siste seks årene vil umiddelbart være tilgjengelig for alle nye spillere. Dvs oppdateringer:

Foundation (2016)

Pathfinder (2016)

Atlas Rises (2017)

Neste (2018)

The Abyss (2018)

Visjoner (2018)

Beyond (2019)

Galleri (2019)

Levende skip (2020)

ExoMech (2020)

Desolation (2020)

Opprinnelse (2020)

Neste generasjon (2020)

Kamerater (2021)

Reise (2021)

Prism (2021)

Boundaries (2021)

Sentinels (2022)

Ulovlig (2022)

Leviathan (2022)

Det gjenstår å se hvordan spillet vil spille ut på bryteren. Men Sean Murray, president for Hello Games, ønsker å love: «No Man’s Sky-prosessen er bygget rundt generasjon, noe som betyr at konsollen lager alt du ser. Det gjør ting mye vanskeligere når vi bringer spillet vårt til en plattform som Switch, men jeg tror det lille teamet vårt aldri vil bli lykkeligere enn å prøve å gjøre umulige ting.”

Merk at fysikkversjonen av PlayStation 5-versjonen også vil være tilgjengelig 7. oktober, utgivelsesdatoen for Switch-versjonen.