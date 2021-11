No Way Home starter sterkt og deaktiverer forhåndssalgssider

Forhåndssalgsbillettsidene for No Way Home støttet ikke vevernes faninteresse, da de kolliderte den ene etter den andre.

Bare uker før The Weavers nye eventyr kom på kino, kom ikke spenningen til fansen hans som noen overraskelse. Spider-Man: No Way Home. Hvis den nylig annonserte og etterlengtede utgivelsen av den siste traileren hadde passert den søvnløse natten til millioner av europeiske brukere, Om 24 timer blir den den mest sette videoen på YouTube Avengers: Endcom, Spenningen rundt Spider-Man-camping ser fortsatt ikke ut til å ha blitt mindre Tom Holland.

Med nesten to uker igjen før filmen The Adventures of the Spider-Man på franske kinoer, ser det ut til at filmens markedsføring har fungert. Fortsettelse følger Spider-Man: Langt hjemmefra Den første trilogien avsluttes med Tom Holland som den tredje Spider-Man og arvingAndrew Garfield.

Marvel-fans holder seg aktivt til det ødelagte nettstedet

Natt til 29. november markerte starten på billettsalget i USA, der publikums begeistring var stor. Forhåndssalgssider, som AMC, Fandango eller Regal, har blitt hardt rammet av folkemengder.. Fansen var åpenbart skuffet, og natten bidro til en rekke hashtags og reaksjoner fra sistnevnte på sosiale nettverk, som ikke var humoristiske nok til å uttrykke sin skuffelse.

“Jeg kjemper for et No Way Home”

Jeg kjemper mot folk om No Way Home-billetten pic.twitter.com/hnoceb79vD – Alt falt fra epoken med Marvel News (((ider spidervenom69) 29. november 2021

Jeg må si at forventningen til denne Spider-Man-filmen er høy. På den ene siden dukker Sam Rimis ikoniske skurker opp igjen med sine originale artister. Av disse, Green Goblin av Willem Tofo, Dr. Octopus av Alfred Molina eller Electro av Jamie Foxx. På den annen side har rykter sirkulert i flere måneder om at tidligere Spider-Man-artister kommer tilbake som kan hjelpe Tom Holland for å konfrontere alle skurkene fra Multiverse.

Som beskrevet av produsentene “The Avengers: Tom Holland’s Spider-Man Endgame”, Det burde “Forene de tre generasjonene av Spider-Man”Det er unødvendig å si at ingen av veverens eventyr krystalliserte slik spenning. Derfra til alle forhåndssalgssidene er deaktivert, selv om de er laget og vant til å lage flere tilkoblinger samtidig, kan vi bare imponere. Å vite om Spider-Man: No Way Home Klarer å leve opp til forventningene, det er nødvendig å gå til mørkerommene 15. desember 2021.