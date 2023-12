Noble Audio introduserer Falcon Max-hodetelefoner ved hjelp av xMEMS-drivere for overlegen lydgjengivelse

Falcon Max er det første Noble Audio-produktet som integrerer avanserte solid-state MEMS-baserte drivere fra xMEMS Labs.

Whitehouse, Texas, 12. desember 2023 – Noble Audio kunngjorde i dag at de nye Falcon Max TWS (True Wireless Stereo)-øretelefonene vil være utstyrt med revolusjonerende solid-state-drivere, som er «basert på silisium MEMS fra xMEMS Labs, pionerer innen Solid-State Fidelity.

Gjennom et strategisk partnerskap med xMEMS vil Nobles Falcon Max være en av de første TWS-øretelefonene på markedet som tar i bruk xMEMS sin banebrytende MEMS-driverteknologi. Med xMEMS-driveren som leverer eksepsjonell lydkvalitet, fasesynkronisering og diskantforlengelse, sementerer Falcon Max Noble Audios posisjon som en pioner innen bærbare lydopplevelser.

Om Noble Audio Falcon Max

Denne siste versjonen av Nobles trådløse ørepropper inneholder en rekke nyeste teknologier som tar Nobles «lydkvalitet først»-filosofi til neste nivå.

I tillegg til xMEMS-drivere er Falcon Max basert på Qualcomms nyeste SoC og er kompatibel med aptX adaptive audio codec og LDAC.

Falcon Max er det siste resultatet av Nobels «treenighetsdesignprinsipp», som legger vekt på utvalget av drivere, SoC og kodeker for å sikre klassens beste ytelse.

Drivere: Hybrid driverkonfigurasjon med xMEMS-spole for høye frekvenser og 10 mm diameter dynamisk driver for lave frekvenser. Denne kombinasjonen sikrer nøyaktig, høykvalitets lyd med høy oppløsning over hele frekvensområdet.

SoC: SoC er siste generasjon Qualcomm QCC5171 (Qualcomm S5 Sound Platform), som dobler systemytelsen samtidig som den reduserer strømforbruket med 20 % sammenlignet med tidligere produkter.

Kodeker: Falcon Max er det første Noble Audio-produktet som støtter Bluetooth 5.3 og LDAC høyoppløselig trådløs lydkodek. Den støtter Qualcomms «Snapdragon Sound» kvalitetssertifisering, SBC, AAC, aptX Adaptive (24bit/96kHz, Lossless) og LC3 (for LE-Audio). I en annen første for selskapet vil Noble Audio motta høyoppløselig trådløs sertifisering for Falcon Max.

Falcon Max sin soniske signatur har blitt profesjonelt innstilt av Noble Audios lyddesignere, og utnytter deres årelange ekspertise innen prisvinnende audiofile IEM-er. Totalt sett leverer Falcon Max en førsteklasses lydopplevelse. Tilleggsfunksjoner:

kompatibel 3. generasjons ANC (Adaptive Active Noise Cancellation) teknologi som forbedrer komfort og lydkvalitet ved å dynamisk justere støydempingseffekten i sanntid basert på brukerens kroppsbevegelser og bevegelser.

Støtter multipoint (opptil to enheter) og flere paring.

Støtter aptX Voice for tydelig talekvalitet.

4

«High Connect Technology» generasjon

e Generering av «High Precision Connection Technology» og «True Wireless Mirroring Technology» for bedre tilkoblingsstabilitet.

Tilpassbare innstillinger og EQ med dedikert kontrollapp delt med FALCON ANC.

Trådløs ladeveske med multifunksjonsknapper og USB Type-C-port.

Inkluderer skumspisser for bedre lydisolering og komfort .

Falcon Max sendes 18. desember 2023 for en MSRP på $270.

For bilder med høy oppløsning, klikk Her.

Om Noble Audio

Siden 2018 har Noble Audio introdusert hodetelefoner med hybridarkitektur ved bruk av forskjellige typer drivere. Nobels Kublai Khan IEM, vinner av flere lydpriser, bruker dynamiske drivere, balanserte ankerdrivere, beindrivere og en piezoelektrisk superdiskant. Nobles lange erfaring med å finjustere en rekke drivere innlemmet i en enkelt IEM ble brukt til å ta i bruk xMEMS-drivere. For mer informasjon, besøk nettsiden nobleaudio.com.

Om xMEMS Labs

xMEMS Labs ble grunnlagt i januar 2018, og gjenskaper lyd med verdens første solid-state True MEMS-høyttalere for TWS og andre personlige lydenheter. xMEMS har fått 140 patenter over hele verden for sin teknologi. Den innovative, monolitiske transduksjonsarkitekturen implementerer både drivverket og membranen i silisium, og skaper verdens raskeste og mest nøyaktige mikrohøyttalere, og eliminerer høyttalerfjærer og oppheng. Talespolehøyttalere. Resultatet er svært nøyaktig musikalsk gjengivelse i tidsdomenet, uovertruffen lydklarhet og en økt romfølelse. For mer informasjon, besøk nettsiden xmems.com.